Region

Zemljotres pogodio Hrvatsku!

26.8K  
Objavljeno prije 1 sat

Potres je zabilježen 16 kilometara od Siska.

Zemljotres magnitude 3.3 stepeni Rihtera zabilježen je u utorak, 14. oktobra u 07:05 časova, na području Hrvatske.

Potres je zabilježen 16 kilometara od Siska.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.3631 i dužine 16.4496.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh