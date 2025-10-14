Zemljotres pogodio Hrvatsku!

Zemljotres magnitude 3.3 stepeni Rihtera zabilježen je u utorak, 14. oktobra u 07:05 časova, na području Hrvatske.

Potres je zabilježen 16 kilometara od Siska.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.3631 i dužine 16.4496.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

Facebook komentari