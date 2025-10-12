Od danas na snazi nova pravila za ulazak u EU. “Očekuju se gužve na prelazima”

Riječ je o početku rada Sustava ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Europske unije, koji digitalno bilježi podatke o ulasku i izlasku državljana tzv. trećih zemalja te zamjenjuje dosadašnje ručno štambiljanje putovnica. Sustav se uvodi u svim zemljama schengenske zone te na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj, dok Irska i Cipar nisu dio sustava.

EES elektronički evidentira vrijeme i mjesto ulaska i izlaska državljana trećih zemalja s odobrenjem za kratkotrajni boravak, izračunava preostalo dopušteno vrijeme boravka te prikuplja biometrijske podatke – fotografiju lica i otiske četiri prsta desne ruke.

Djeca mlađa od 12 godina izuzeta su od uzimanja otisaka prstiju. Prilikom sljedećih dolazaka identitet se potvrđuje usporedbom postojeće fotografije iz sustava sa slikom s putne isprave, čime se ubrzava kontrola, ističu u Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP).

Sustav će se primjenjivati na svim međunarodnim graničnim prijelazima, uključujući one koji su privremeno određeni za međunarodni promet prema sporazumu s BiH.

Postupna primjena na graničnim prijelazima

U početku će registracija u EES biti dostupna minimalno četiri sata dnevno, postupno se produljujući do 24-satne primjene tijekom šest mjeseci. Posebne EES trake bit će namijenjene putnicima iz trećih zemalja, no u vrijeme većih gužvi sustav će raditi na svim trakama.

Uz EES, Hrvatska uvodi i Nacionalni program olakšica (NPO) za putnike iz trećih zemalja koji često prelaze granicu, a ne predstavljaju sigurnosni rizik. Sudionici NPO-a moći će prolaziti brže jer se pri ponovnim ulascima neće provoditi novo biometrijsko snimanje – sustav će fotografiju s putne isprave uspoređivati s onom već pohranjenom u EES-u.

U zračnim lukama samoposlužni kiosci

Na zračnim lukama u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Puli, Zadru i Rijeci bit će dostupni i EES kiosci namijenjeni su putnicima koji prvi put ulaze u šengenski prostor i još nemaju kreiran EES dosje.

Postupak uključuje skeniranje putne isprave, uzimanje biometrije lica i otisaka prstiju te kratak upitnik, uz podršku na 15 jezika.

Uvođenje EES-a vjerojatno će produljiti trajanje kontrole na cestovnim prijelazima, osobito za putnike koji prvi puta ulaze u sustav i moraju izaći iz vozila radi kreiranja EES dosjea i provjere identiteta. No, u MUP-u očekuju da će se čekanja smanjiti nakon što sustav postane rutinski i veći broj putnika dobije osobne EES dosjee.

Strah od kaosa na granicama

Iako je cilj sustava modernizacija i jačanje sigurnosti, zračni prijevoznici i nacionalne vlasti izražavaju zabrinutost zbog mogućeg kaosa. “Zrakoplovne tvrtke koje opslužuju velika čvorišta rade po strogim rasporedima, tako da čak i nekoliko minuta kašnjenja na graničnoj kontroli može poremetiti veze”, upozorila je Montserrat Barriga iz Europske udruge regionalnih zrakoplovnih tvrtki.

Posebno je nervozna Francuska, vodeća svjetska turistička destinacija. “Kad bismo sutra morali sve putnike dugolinijskog leta iz Kine propustiti kroz EES, utrostručili bismo vrijeme čekanja na granici”, rekao je anonimni dužnosnik francuskog ministarstva unutarnjih poslova. Kako bi se nosila s dodatnim opterećenjem, Francuska planira zaposliti dodatnih 230 graničnih policajaca.

Najteže će biti britanskim putnicima jer su oni snažno prometno vezani za EU, no prometni operateri Velike Britanije sigurni su da će stvari teći glatko.

“Sve je spremno, pripremljeno i ispitano na stotinama korisnika”, rekao je u rujnu Yann Leriche, izvršni direktor Getlinka, upravitelja Eurotunela koji spaja Britaniju i Francusku. Njegova tvrtka priopćila je da je uložila 80 milijuna eura za prilagodbu na novi sustav.

Postupno uvođenje i prijelazno razdoblje

Kako bi se izbjegli veći problemi, sustav će se uvoditi postupno tijekom šest mjeseci, što znači da ga neće odmah koristiti svi granični prijelazi. U tom prijelaznom razdoblju, koje traje do 10. travnja 2026., putnici će možda morati proći kroz obje procedure – i novu EES registraciju i klasičnu kontrolu putovnica. Dužnosnici EU-a poručili su da bi primjena EES-a mogla biti i privremeno obustavljena ako dođe do predugih čekanja ili tehničkih problema.

Spremnost država članica je različita. The Independent izvještava da će samo Estonija, Luksemburg i Češka u potpunosti primjenjivati EES od danas. Njemačka će ga uvesti samo u zračnoj luci Düsseldorf, Italija u Rimu i Milanu dan kasnije, dok će Španjolska sustav testirati na samo jednom letu za Madrid.

Industrija zabrinuta zbog testiranja i manjka osoblja

Udruga zračnih luka ACI Europe mjesecima izražava zabrinutost. “Do sada su provedena samo djelomična testiranja”, istaknuo je Federico Bonaudi, direktor u ACI Europe. Kao dodatne probleme naveo je “uporni nedostatak osoblja granične policije u određenim državama članicama” i kasno pokrenutu informativnu kampanju za putnike.

Iako je Europska komisija razvila i aplikaciju za predbilježbu kako bi se ubrzao proces, za sada je jedino Švedska potvrdila da će je koristiti. “Sustav ulaska/izlaska digitalna je okosnica našeg novog zajedničkog europskog okvira za migracije i azil”, izjavio je povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner, no ostaje vidjeti kako će se sustav pokazati u praksi.

Koje su prednosti za Europljane?

Nova pravila stupaju na snagu gotovo deset godina nakon prijedloga Europske komisije. To tijelo smatra da će EES pomoći u “sprječavanju ilegalnih migracija i sigurnosti svih koji žive ili putuju u Europi”.

Francusko ministarstvo unutarnjih poslova vjeruje da će sustav pomoći i protiv zloupotrebe sustava viza – primjerice ako je osoba ušla s turističkom vizom koja je kasnije pretvorena u privatnu ili obiteljsku. Ministarstvo naglašava da će se znati i je li osoba kojoj je odbijen azil napustila šengensko područje.

Potpuna implementacija EES-a uvjet je za početak uvođenja još jednog pravila za ulazak državljana trećih zemalja u EU – Europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS).

Riječ je o elektroničkom odobrenju za ulazak u šengenski prostor, sličan američkom sustavu ESTA, koji bi se trebao uvesti iduće godine. Državljani trećih zemalja prije dolaska će trebati ispuniti obrazac na internetu, platiti 20 eura i čekati odobrenje. Onima koji to ne učine neće se moći ukrcati na let te im se neće odobriti ulazak u europski prostor slobodne kretnje, prenosi index.

