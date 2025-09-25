Slovenija uvela sankcije Netanjahuu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu proglašen je personom non grata u Sloveniji.Ovom odlukom vlada šalje jasnu poruku državi Izrael da Slovenija očekuje dosljedno poštovanje odluka međunarodnih sudova i međunarodnog humanitarnog prava – kazala je državna sekretarka u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova Neva Grašič.

Ona je nakon sjednice vlade u četvrtak, na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u, poručila je da “ovim činom Slovenija potvrđuje posvećenost međunarodnom pravu, univerzalnim vrijednostima ljudskih prava, te principijelnoj i dosljednoj vanjskoj politici”.

– Javnost je upoznata da se protiv Netanyahua vodi postupak zbog počinjenih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti – kazala je Grašič.

Persona non grata

Proglašenje Netanyahua personom non grata, dodala je, “ne znači mjeru protiv izraelskog naroda, već šalje jasnu poruku vladi države Izrael da Slovenija očekuje dosljedno poštovanje odluka međunarodnih sudova i međunarodnog humanitarnog prava”.

Državna sekretarka podsjetila je da je Međunarodni sud pravde 19. jula 2024. utvrdio da nekoliko izraelskih politika i praksi krši i međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava. Podsjetila je da su sve zemlje, uključujući Sloveniju, vezane međunarodnim sudom i da ne smiju priznati i doprinositi održavanju “nezakonite situacije koja je rezultat nezakonitog prisustva Izraela na okupiranoj teritoriji”.

Navela je i izvještaj Nezavisne istražne komisije Vijeća Ujedinjenih nacija za ljudska prav o događajima u Gazi od 16. septembra 2025. godine, u kojem je utvrđeno da je Izrael počinio genocid nad Palestincima.

– Ovo je prvi put da je UN izraelske akcije u Gazi opisao kao genocidne – dodala je.

Sredinom jula, Vlada Slovenije je proglasila krajnje desničarske izraelske ministre nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira i finansija Bezalela Smotricha personama non grata. Prema odluci, obojica genocidnim izjavama podstiču nasilje i ozbiljna kršenja ljudskih prava.

1,2 miliona eura za palestinsku upravu

Vlada Slovenije usvojila i odluku o doprinosu djelovanju Palestinske uprave u vrijednosti od 1,2 miliona eura.

– Ovo je inicijativa Francuske Republike, Kraljevine Španije, Kraljevine Norveške i Kraljevine Saudijske Arabije o takozvanoj koaliciji za hitno obezbjeđivanje finansijske održivosti Palestinske uprave – objasnila je Grap

Zemlje inicijatori su pozvale Sloveniju da učestvuje kao aktivna članica UN-a na osnovu njenog dosadašnjeg humanitarnog angažmana za palestinsko stanovništvo i dosljedne podrške diplomatskim i političkim naporima za rješavanje palestinskog pitanja, kazala je Grašič i dodala,piše Avaz

– S obzirom na činjenicu da je Republika Slovenija priznala državu Palestinu 4. juna 2024. godine i da aktivno učestvuje u inicijativama za sprovođenje rješenja o dvije države, potrebno je pojačati političku podršku finansijskim sredstvima, što i osiguravamo donošenjem vladine odluke.

