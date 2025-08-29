Zaječarska gitarijada doživjela debakl zbog politike: Samo 76 ljudi

Gitarijada u Zaječaru ove godine doživjela je pravi debakl. Većina bendova odlučila je da se povuče sa manifestacije koja se održava od 28. do 30. augusta, nakon što je bendu „Goblini“ otkazan nastup.

Članovi benda su izjavili da smatraju kako je glavni razlog njihove podrške studentskim blokadama.

Mnoge kolege, među kojima su Električni orgazam, S.A.R.S. i Kerber, pružile su im podršku tako što su i sami otkazali svoje učešće.

Snimci sa prve večeri Gitarijade pokazuju da je i publika ove godine odlučila da bojkotuje događaj. Prostor je gotovo prazan, a ispred bine nalazi se tek nekoliko desetina ljudi. „22.25, na Gitarijadi tačno 76 rokera. Tačkasti softver broji pa kida“, „Više ljudi bude na hodniku Poreske uprave“, „Ćaci rokeri“, samo su neki od komentara ispod fotografija i snimaka sa sinoćne manifestacije.

Još jedan razlog malog odziva publike vjerojatno je i odluka organizatora da se Gitarijada ove godine održi u Gamzigradu, zidinama starim 1.700 godina koje su pod zaštitom UNESCO-a. Mnogi su tu odluku ocijenili kao skandaloznu.

Na društvenim mrežama kruži i snimak koji dodatno ilustruje atmosferu na ovogodišnjoj Gitarijadi, potvrđujući da je manifestacija ove godine značajno slabije posjećena nego ranijih godina,pišu Vijesti

Evo kako je izgledala 58. Gitarijada u Zaječaru…

Izvor (facebook): Glas Zaječara pic.twitter.com/5KBlMvie5t

— Kreni-Promeni (@KPromeni) August 29, 2025

Zaječarska Gitarijada je jedna od najstarijih i najpoznatijih rok manifestacija u regionu, koja okuplja domaće i strane bendove i publiku posvećenu rock muzici. Tradicionalno okuplja na hiljade posjetilaca iz cijelog regiona, a tokom prethodnih izdanja broj publike znao je dostići i preko 10.000 ljudi tokom tri festivalska dana.

