Granice EU se mijenjaju – evo šta putnici iz BiH moraju znati od 12. oktobra

Direktor Granične policije BiH, Mirko Kuprešaković, objasnio je da će sistem Entry/Exit (EES) zahtijevati od svih putnika s pasošima BiH da pri prvom ulasku u EU daju otiske prstiju i fotografiju. Ovi biometrijski podaci bit će pohranjeni i korišteni pri izlasku iz EU.

Kuprešaković je naglasio da se odgode neće primjenjivati i da će sistem u punom kapacitetu početi funkcionirati od 10. aprila 2026. godine. U praksi će to značiti da će putnici morati izaći iz vozila na hrvatskoj strani granice i proći biometrijsku provjeru.

Pored toga, na bosanskohercegovačkoj strani granice bit će prisutni i policajci Frontexa iz zemalja EU-a, kako bi se poboljšao nadzor i spriječile nezakonite aktivnosti poput krijumčarenja, terorizma i trgovine ljudima.

Kuprešaković je istakao da je zajednički interes BiH i EU bolje praćenje tzv. balkanske rute i osiguranje sigurnijeg graničnog nadzora, prenosi Novi.

