Najezda ajkula na Jadranu: Dvije ulovljene u istom danu

Ribari na Jadranu danas popodne zabilježili su dva bliska susreta sa ajkulama, piše Telegraf.rs.Prvi slučaj dogodio se u blizini ostrva Žirja kod Šibenika, kada se ajkula zakačila na ribarski štap tokom pecanja. Drugi incident zabilježen je u Crnoj Gori, na oko milju od Petrovca, gdje je ajkula ulovljena na parangal. Ribar Milo Đukanović, nakon velike borbe, pustio je ajkulu nazad u more.

Stručnjaci podsjećaju da ajkule u Jadranu nisu česta pojava, ali da postoje u manjim populacijama i povremeno se približavaju obali u potrazi za hranom. Iako obično nisu opasne za ljude, savjetuje se oprez i poštovanje pravila ribolova.

Upozoravaju i da se povećana pojava ajkula u blizini obale dijelom može pripisati zagrijavanju mora, usljed visokih temperatura u posljednjim sedmicama u ovom dijelu Jadrana.

Za lov ajkula koriste se izuzetno jaki ribarski štapovi koji mogu izdržati ogromnu silu. Kada ajkula zagrize, borba s njom može trajati i više sati, a prilikom izvlačenja na brod, riba se nikada ne vadi rukama kako bi se izbjegle povrede.

