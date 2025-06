Snimak demantuje direktora policije Srbije: Policija napala građane

Direktor policije Srbije Dragan Vasiljević osudio je napade na policiju. On je naveo da su prethodno upozoravali da neće dozvoliti nasilje i sukobe, ali da to jedan dio građana nije ispoštovao.

“Grupe više stotina ljudi je krenulo na kordon policije. Ona ga je ojačala i htjela da stavi građanima do znanja da neće proći. Upozorenja nisu dala rezultate. Poslije napada koji je trajao pet šest minuta, policija je ušla u intervenciju, pomjerila građane. Neki mediji su javljali da je policija upotrebila hemijska sredstva, to nije tačno”, rekao je Vasiljević.

On je naveo da je na više tačaka policija morala da interveniše.

“Građani nisu slušali naređenja. Upotrebljena je minimalna sila da bi oni koji napadaju policiju, napadaju državu, u tome bili onemogućeni”, rekao je direktor policije i dodao da je privedeno više desetina demonstranata.

Ipak, videosnimci objavljeni na društvenim mrežama nude drugačiju sliku.

Na njima se vidi da su građani pokušali propustiti vozilo Hitne pomoći koje je dolazilo da pruži pomoć povrijeđenom policajcu.Reporter N1 javio je da su demonstranti propustili kola Hitne pomoći sa ekipom koja je trebelo da pomogne povrijeđenom policajcu. Isto potvrđuje snimak koji je objavljen na društvenim mrežama,pišu Vijesti

