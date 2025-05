Hrvatska bira vlast u gradovima i općinama

Najviše biračkih mjesta otvara se u Zagrebačkoj (642) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (609) te u Gradu Zagrebu (605), a najmanje u Ličko-senjskoj (113) i Međimurskoj županiji (158).

Bit će otvorena do 19 sati do kada je na snazi i dvodnevna izborna šutnja za čije su kršenje predviđene prilično visoke novčane kazne te se kreću od 398 eura za fizičke do čak 66.361 eura za pravne osobe,piše N1

Kakvo su zanimanje građani pokazali za izbore vidjet će se u nedjelju u podne i u 17 sati kada će Državno izborno povjerenstvo objaviti podatke o odazivu do 11,30 sati, odnosno do 16,30 sati.

Prve izborne rezultate počet će objavljivati u 21 sat, a ažurirat će ih svakih 15 minuta.

