Joksimović u centru afere: Utaja poreza, mito, pranje novca

Odbornik u Skupštini grada Novog Sada Miša Bačulov objavio je spot na društvenim mrežama gdje se direktno obraća pjevaču Željku Joksimoviću i kaže da je morao milionski porez koji je skrivao od države da uloži u projekat “Beograd na vodi”.

I to kako bi “oni oprali novac kroz prodaju stanova”, Bačulov dodaje da su mu zauzvrat obećali da ga neće “goniti zbog utaje poreza”.

„Nije ljubav stvar, zar ne, Željko? Ljubav je ono što možeš da vidiš posljednjih pet mjeseci na ulicama Srbije. Rijetko ko zna da si ti jedan od glavnih pomoćnika diktatora koji uništava ovu zemlju. Pohlepno otimaš novac od ovog naroda. Milionski porez koji si skrivao od države morao si da uložiš u „Beograd na vodi“ kako bi oni oprali novac kroz prodaju stanova. Obećali su ti zauzvrat da te neće goniti zbog utaje poreza. Onda si postao njihov alat. Novcem Telekoma Srbije finansirao si televizije poput K1′′, rekao je Bačulov i dodao:

„Oni ubace pare, a ti im ih „vadiš“ kroz razne ugovore i usluge. Uništili ste nekad slavnu agenciju Tanjug, da bi je ti preuzeo, da se zvanično „privatizuje“. Ti kao njihov sluga uzeo si novac od Telekoma i preuzeo Tanjug, da bi nestao svaki smisao njegove uloge kao agencije. Licencu ste dobili tako što si predsjednici REM-a Oliveri Zekić, kupio stan, tačno dan prije odluke o dodjeli licence. Kakva slučajnost. Od proslavljenog muzičara do jeftinog kriminalca – kakva karijera. To se zove brodolom. Postao si simbol srama za sve umjetnike, izdao si svaku emociju svojih pjesama, one gube značenje u ovom narodu. Vrlo brzo će gasiti svaku tvoju pjesmu koja im je nekada nešto značila“.

„Slušaj Joksimoviću, neće ti pomoći ni to što si kućni prijatelj porodice Vučić, neće vam dati ni da se družite u zatvoru. Koliko si pao kao umjetnik i čovjek u očima svakog građanina i bivših fanova, to je nemjerljivo. Ništa neće ostati od tebe, otpjevao si svoje, jer, nije ljubav stvar… Srbija, umjesto Vučića“, zaključio je Bačulov,pišu Vijesti

Podsjećamo, CINS i BIRN su otkrili da je doskorašnja predsjednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije Olivera Zekić kupila stan i garažu od urednice Tanjuga Jovane Joksimović. Agenciji za sprečavanje korupcije nije prijavila ovu i drugu imovinu, kao i potencijalni sukob interesa pre odlučivanja o dodjeli dozvole za emitovanje ovoj televiziji.

Bio je petak, 28. maj 2021. godine. Savjet REM-a držao je vanrednu telefonsku sjednicu. Ovo tijelo između ostalog odlučuje o tome koja televizija će imati frekvenkciju, prati i kontroliše program, kažnjava emitere ako prekrše pravila. Jedna od stvari o kojima je ovom prilikom trebalo da odlučuje je da li će dati dozvolu novoj televiziji Tanjug, istražuju CINS i BIRN.

Facebook komentari