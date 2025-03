Prijetnje na kući studentkinje koja je pješačila od Šapca do Beograda: „Da vidim šta ćeš da pumpaš“

Naime, kako se može videti na fotografijama, za sada nepoznata osoba na kući porodice Bugarski napisala je “pumpaj, pumpaj” i “da vidim šta ćeš da pumpaš”“.

„Danas nam je javljeno od komšija i familije iz sela i poslate su nam slike. Odmah smo otišli u Lipolist i zatekli šta smo zatekli. Ja sam pešačila od Šapca do Beograda. Porodica cela, uključujući i mog rođenog brata, koji u toj kući najviše boravi su me svesrdno podržali. Čekali su me u Beogradu i išli smo zajedno na protest. Kačili smo sve na društvene mreže, pa pretpostavljamo da je to viđeno putem mreža“, kaže Jelena za Šabačke novosti.

Kako ovaj portal saznaje, o svemu je obaveštena policija, koja je izašla na teren, sačinilia zapisnik i za sada se radi o nepoznatom počiniocu.



„Čim smo stigli u selo, pozvali smo policiju. Došli su iz Šapca i napravili zapisnik. Bili su stvarno kulturni i reagovali na vreme, u skladu sa zakonom. Sada čekamo da se otkrije ko je to uradio, mnogo ljudi i poznanika se uključilo u ovo. Ne strahujemo za svoju bezbednost, ali svakako nije nimalo prijatan osećaj videti ovako nešto na svojoj kući. Materijalnu štetu ćemo lako nadoknaditi, ali se nadamo da ovo ne vuče veći broj problema sa sobom“, navodi Jelena Bugarski za Šabačke novosti.

