Pokrenuta istraga protiv žene koja je u Beogradu autom udarila studenticu

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv dvadesetpetogodišnje žene koja se u petak automobilom zaletjela na učesnike protesta na Novom Beogradu i tom prilikom oborila dvoje studenata.

Demonstrators stage a protest against government policies, corruption and negligence, which they blame for the deaths of the victims in the November 2024 Novi Sad railway station disaster, in Belgrade, Serbia, January 24, 2025. REUTERS/Marko Djurica