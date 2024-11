Preminuli biznismen bio je u vezi s Natašom Bekvalac: Nakon raskida mu je posvetila pjesmu

Inače, pjevačica Nataša Bekvalac i biznismen Miodrag Kostić Kole svoju četvorogodišnju vezu raskinuli su kada je ona imala 24 godine, piše Grand.rs.

Na njihovu romansu stavili su tačku nakon njenog povratka s mora. Tada je i sama priznala da je veza bila turbulentna, ali je otkrila i da mu je posvetila emotivnu baladu „Ponovo.“

Nedugo nakon raskida, snimila je pjesmu i objasnila da ju je upravo zbog kraja te veze doživjela veoma emotivno.

–Nikada nisam pričala o tim stvarima, ali sada želim da to uradim, da bih konačno stavila tačku na sve, da novinari ne bi izmišljali priče na tu temu, kao i da me ne pitaju više o tome. Što se Miodraga tiče, naša veza je počela prije četiri godine. Nikada neću reći ništa ružno o čovjeku sa kojim sam dijelila sve. Želim da naglasim da je između mene i njega konačno kraj. Naša veza nikada nije bila harmonična i to nisam mogla da sakrijem. Slični smo, ali imamo različite poglede na svijet. Nikada nam se nisu dešavale tako skandalozne i ružne stvari o kojima se pisalo – rekla je tada Nataša Bekvalac.

Podsjetimo, Nataša koja iza sebe ima dva braka, iz zajednice sa Danilom Ikodinovićem ima kćerku Hanu.

