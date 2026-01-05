Klizište u Mostaru odsjeklo osam kuća, policija na terenu

Prema informacijama s terena, osam kuća ostalo je odsječeno od ostatka naselja.

Kako je kazao jedan od mještana, dio zemlje se obrušio na kolovoz, onemogućivši normalan saobraćaj.

“Osam kuća je odsječeno, policija je na terenu i nadamo se da će uskoro biti poslana mehanizacija kako bi se, ako je moguće, put raščistio“, rekao je očevidac za Bljesak.info.

Informaciju je potvrdio i glasnogovornik Štaba civilne zaštite Grada Mostara Pero Pavlović, koji je naveo da veće materijalne štete zasad nema, te da su komunalne službe upućene na teren.Ranije tokom dana zatvorena je i cesta prema Gorancima, na dionici poznatoj kao Tutina strana, gdje je također došlo do klizišta,pišu Vijesti

Iz Grada Mostara tada je najavljena sanacija terena, uz poruku da će u narednom periodu biti izrađen projekat trajnog rješavanja problema.

Klizište se, prema ranijim upozorenjima stručnjaka, nalazi u blizini privremeno napuštenog gradilišta, za koje je već ranije isticano da bi moglo predstavljati ozbiljnu opasnost.

Profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Mladen Glibić ranije je upozorio da su zemljani radovi na tom području uklonili prirodnu kosinu i vegetaciju, što je dodatno destabiliziralo tlo.

Posebna zabrinutost izražena je i zbog mogućeg oštećenja starog izvora vode u podnožju kosine, kao i potencijalne ugroženosti groblja koje se nalazi na vrhu uzvisine.

Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju na terenu.

