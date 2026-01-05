Ko je 92-godišnji sudija pred kojim se Nikolas Maduro izjasnio o krivici

Prvo pojavljivanje predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores pred američkim sudom održano je pred 92-godišnjim sudijom Alvinom Helerstinom.

Helerstin je sudija Okružnog suda Sjedinjenih Američkih Država za Južni okrug Njujorka, jednog od najznačajnijih saveznih sudova u zemlji. Za saveznog sudiju nominovao ga je bivši američki predsjednik Bil Klinton 1998. godine, a Senat je njegovu nominaciju potvrdio iste godine.

U pravosudnim krugovima poznat je po vođenju izuzetno složenih predmeta, među kojima su slučajevi povezani s terorizmom, teškim kriminalom i velikim građanskim parnicama, koji su često bili u središtu pažnje američke javnosti.

Nikolas Maduro se izjasnio o optužnici: “Nisam kriv, ja sam častan čovjek i još uvijek sam predsjednik svoje države”

Helerstin je, između ostalog, predsjedavao predmetima u kojima se tražila odšteta za žrtve i porodice stradalih u terorističkim napadima na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine, kao i u slučajevima u kojima je više žena optužilo holivudskog producenta Harvija Vajnštajna za seksualno uznemiravanje,piše Avaz

U američkoj javnosti uživa reputaciju oštrog i nepristrasnog sudije, bez vidljivog političkog utjecaja. Iako je u desetoj deceniji života, i dalje mu se povjeravaju najzahtjevniji predmeti, što potvrđuje i proces protiv Madura i njegove supruge, koji se terete za narkoterorizam.

Njegovo imenovanje za ovaj predmet nije slučajno. Helerstin je ranije bio sudija i u slučaju protiv bivšeg visokog venecuelanskog oficira Uga Karvahala, koji je također bio optužen za narkoterorizam.

