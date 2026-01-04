Danas isplata pezija za decembar

Penziju za decembar primit će ukupno 465.132 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,5 miliona KM.

U skladu sa Zakonom o MIO, penzije za mjesec decembar 2025. godine bit će isplaćene putem Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH danas, 5. januara 2026. godine.

Najniža penzija za decembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za decembar 375.115, iznosi 761,91 KM.

