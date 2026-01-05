Danska premijerka upozorila šta će se desiti ako Tramp napadne Grenland

Prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa o preuzimanju Grenlanda treba shvatiti ozbiljno”, poručila je Frederiksen u intervjuu za televizijsku kuću TV2.

“Ali takođe ću jasno reći da ako SAD odluči vojno napasti drugu zemlju članicu NATO, tada sve staje, uključujući NATO i time sigurnost koja je uspostavljena od kraja Drugog svjetskog rata”, dodala je Frederiksen, istakavši da bi aneksija arktičkog ostrva značila da “sve staje”, prenosi Index.hr.

Donald Tramp se dugo zalaže da se ostrvo bogato mineralima, koje je uglavnom autonomno, ali je dio Danske, pridruži SAD-u.

Takav potez naziva strateškom nužnošću, ne isključujući pritom upotrebu sile ili ekonomske prisile.

“Grenland nam je potreban zbog situacije nacionalne bezbjednosti”, rekao je novinarima u Air Force Oneu u nedjelju.

“Bavićemo se Grenlandom za otprilike dva mjeseca. Razgovarajmo o Grenlandu za 20 dana”, dodao je, ne otkrivajući detalje o svojim planovima.

Strah u Evropi nakon akcije u Venecueli

Trampove najnovije izjave uslijedile su nakon što su SAD pokrenule napade na Venecuelu i uhapsile njenog vođu, Nikolasa Madura. Ta dramatična akcija izazvala je strahove u Evropi da bi se Vašington mogao osjetiti ohrabrenim da sljedeći anektira Grenland.

Kao odgovor, čelnici nordijskih zemalja do Ujedinjenog Kraljevstva obećali su svoju podršku Kopenhagenu i pravu Grenlanda na samoopredjeljenje.

Zašto Tramp želi Grenland?

Tramp je prvi put otvoreno izrazio interes za preuzimanje Grenlanda još 2019. godine, tokom svog prvog mandata, kada je ideju kupovine arktičkog ostrva nazvao “velikim poslom s nekretninama”. Prijedlog je tada izazvao diplomatski skandal nakon što ga je Danska odbacila kao apsurdan, zbog čega je Donald Tramp čak otkazao posjetu Kopenhagenu.

Iako je inicijalno doživljena kao neozbiljna, Trampova opsesija Grenlandom od tada se povremeno vraća u njegovim javnim istupima, naročito u kontekstu nacionalne bezbjednosti i globalnog nadmetanja s Kinom i Rusijom.

Grenland ima izuzetnu geostratešku vrijednost zbog svog položaja u Arktiku, bogatih nalazišta rijetkih minerala i ključne američke vojne baze Thule, koja je dio američkog sistema protivraketne odbrane. Ostrvo ima široku autonomiju, ali formalno pripada Danskoj, a njegovi stanovnici već godinama raspravljaju o mogućoj nezavisnosti.

Trampove izjave o mogućoj upotrebi sile ili ekonomske prisile dodatno su zaoštrile odnose unutar saveza, jer bi svako jednostrano američko djelovanje protiv Grenlanda predstavljalo presedan unutar NATO.

