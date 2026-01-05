Tri horoskopska znaka koja su najveći hipohondri…

Jeste li ikada kihali i odmah pomislili na najgoru moguću bolest? Dok se neki ljudi ne obaziru na manje tjelesne signale, postoje horoskopski znakovi kojima je Dr. Google najbolji prijatelj i najveći neprijatelj. Astrologija nam otkriva da sklonost brizi za zdravlje nije jednako raspoređena među zvijezdama, a neki su znakovi jednostavno rođeni s povećalom za simptome.

Djevica

Nije iznenađenje što se analitična i detaljima opsjednuta Djevica nalazi na vrhu ove liste. Djevice su vladari šestog polja zdravlja i rutine, zbog čega su prirodno usmjerene na svoje tijelo. Svaka promjena, ma koliko sitna bila – novi madež, blaga glavobolja ili čudno kruljenje u trbuhu – za njih je povod za dubinsku analizu i otvaranje dvadeset kartica u internetskom pregledniku.

Njihova potreba za kontrolom i savršenstvom prelijeva se i na zdravlje. Djevica želi imati savršen organizam koji radi bez greške, pa svaki simptom doživljava kao osobni neuspjeh ili kvar u sustavu koji treba hitno popraviti. Ormarić s lijekovima im je često opremljeniji od prosječne ljekarne, a popis dodataka prehrani koje uzimaju duži je od popisa za kupovinu.

Rak

Emotivni i brižni Rakovi svoju anksioznost često usmjeravaju na zdravlje, kako svoje, tako i svojih najbližih. Njima vlada Mjesec, što ih čini izrazito podložnima promjenama raspoloženja i strahovima. Dovoljno je da čuju priču o nečijoj bolesti pa da počnu prepoznavati iste simptome na sebi. Njihova bujna mašta svaki kašalj pretvara u upalu pluća, a svaku bol u mišićima u rijetku autoimunu bolest.

Rakova hipohondrija proizlazi iz dubokog straha od gubitka i nemoći. Briga za zdravlje njihov je način da pokušaju zadržati kontrolu nad nepredvidivim životom i zaštititi one koje vole. Često će zvati članove obitelji kako bi provjerili jesu li dobro i jesu li uzeli vitamine, projicirajući vlastite strahove na druge.

Ribe

Sanjive i suosjećajne Ribe posjeduju nevjerojatnu sposobnost upijanja tuđe energije i emocija, ali nažalost, i simptoma. Ako im se prijatelj požali na migrenu, velika je vjerojatnost da će i Ribe za nekoliko sati osjetiti pulsiranje u glavi. Njihova granica između stvarnosti i mašte je tanka, pa lako mogu umisliti simptome bolesti o kojima su čitali ili čuli.

Ovaj vodeni znak sklon je bijegu od stvarnosti, a ponekad je uloga “pacijenta” jedan od tih načina. Privlači ih drama, a misteriozna i neobjašnjiva bolest zvuči kao scenarij iz filma. Njihova hipohondrija je manje analitička od Djevičine, a više intuitivna i dramatična. Srećom, jednako brzo kako umisle bolest, mogu se i uvjeriti da su potpuno zdravi ako im netko pruži dovoljno pažnje i utjehe.

Bilo da ste Djevica koja analizira svaku kaloriju, Rak koji brine za cijelu obitelj ili Riba koja upija simptome iz okoline, važno je zapamtiti da je um moćan alat. Ponekad je najbolji lijek isključiti internet, duboko udahnuti i povjerovati svom tijelu. Uostalom, malo smijeha i opuštanja često liječi bolje od bilo kojeg članka s interneta, piše index.

Facebook komentari