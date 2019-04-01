Pedro Sánchez se sastao sa Mamdanijem – ne i sa Trampom

S druge strane, tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, nije predviđen sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom .

Sanchez je na forumu “Izgradnja gospodarstva za mnoge” rekao da ” Španjolska pokazuje da je drugačiji ekonomski model moguć, a New York pokazuje da ista ambicija može transformirati naše gradove”, izvještava RTVE.

„Zato nas se moćnici boje, jer iz dana u dan pokazujemo da je drugačiji put moguć i da funkcionira, da donosi rezultate za obične ljude“, rekao je Sanchez na forumu, kojem su prisustvovale i druge osobe globalne ljevice, poput predsjednika Europskog vijeća, Portugalca Antonija Coste i premijerke Barbadosa, Mie Amor Motley .

Today, @NYCMayor and I discussed a shared challenge: building an economy for the many. Spain is showing that another economic model is possible. More jobs. Better wages. Less inequality. Social justice is not the enemy of economic growth. pic.twitter.com/XvUVexpZHT — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 23, 2026

Forum “Izgradnja gospodarstva za mnoge” dio je programa španjolskog premijera tijekom njegova boravka u SAD-u, gdje će sudjelovati na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda , a održan je u Gracie Mansionu , službenoj rezidenciji gradonačelnika New Yorka.

Sánchez je naglasio da progresivne politike “djeluju i daju rezultate za obične ljude”.

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