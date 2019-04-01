Politika

Pedro Sánchez se sastao sa Mamdanijem – ne i sa Trampom

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Objavljeno prije 1 sat

Španjolski premijer Pedro Sánchez danas se prvi put sastao s gradonačelnikom New Yorka Zohranom Mamdanijem, na ekonomskom forumu zajedno s drugim vodećim osobama globalne ljevice.

S druge strane, tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, nije predviđen sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom .

Sanchez je na forumu “Izgradnja gospodarstva za mnoge” rekao da ” Španjolska pokazuje da je drugačiji ekonomski model moguć, a New York pokazuje da ista ambicija može transformirati naše gradove”, izvještava RTVE.

„Zato nas se moćnici boje, jer iz dana u dan pokazujemo da je drugačiji put moguć i da funkcionira, da donosi rezultate za obične ljude“, rekao je Sanchez na forumu, kojem su prisustvovale i druge osobe globalne ljevice, poput predsjednika Europskog vijeća, Portugalca Antonija Coste i premijerke Barbadosa, Mie Amor Motley .

Forum “Izgradnja gospodarstva za mnoge” dio je programa španjolskog premijera tijekom njegova boravka u SAD-u, gdje će sudjelovati na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda , a održan je u Gracie Mansionu , službenoj rezidenciji gradonačelnika New Yorka.

Sánchez je naglasio da progresivne politike “djeluju i daju rezultate za obične ljude”.


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