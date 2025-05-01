Sladić o vremenu do kraja septembra: Temperature ponovo idu do 30 stepeni

Kada je riječ o prognozi do kraja septembra, Sladić najavljuje ugodno tople dane, ali i osjetno hladnije noći.

“Krajem mjeseca septembra dnevne temperature zraka u Hercegovini ponovo idu do 30, a u Bosni malo iznad 25 stepeni. Jutra i večeri biće prohladni“, navodi Sladić.

Kada stižu nove padavine?

U svojoj analizi razbija nekoliko popularnih mitova o vremenskim prilikama koje su se pojavile u javnosti, dajući precizan uvid u stanje na terenu.

“Nove, prolazne padavine koje se premještaju od sjeverozapada prema jugu naše zemlje prognoziramo u noći na petak. Ne, neće biti niti približno dovoljne da se proglasi kraj suše, jer se radi o malim količinama, ali bi trebalo da pomognu požaru na Čvrsnici”, ističe Sladić,pišu Vijesti

Kada slijedi stabilizacija vremena?

Prema njegovim riječima, već od subote slijedi stabilizacija vremenskih prilika i povratak sunčanijeg vremena u većem dijelu Bosne i Hercegovine.

“Ne, nemamo ‘toplotnu kupolu’. Istina je da će ovog vikenda područje Španije i Portugala ponovo biti bliže brojci od 40 stepeni nego onoj od 35”, pojašnjava Sladić.

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