Meteorolozi najavili promjenu: Danas nas očekuje preokret

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme, uz postepeno povećanje naoblake tokom poslijepodnevnih sati. U večernjim satima očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom.Kiša u večernjim satima

Vjetar će biti slab, zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 6 do 12 stepeni, na jugu do 14, dok će dnevna biti između 18 i 24, na jugu do 27 stepeni.

U Sarajevu će jutro biti sunčano, a tokom dana očekuje se postepeno povećanje naoblake. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura bit će oko 7, a dnevna oko 22 stepena.

Biometeorološka prognoza

Prema biometeorološkoj prognozi, pogoršanje vremena praćeno povećanom naoblakom i padavinama kod većine ljudi može negativno utjecati na raspoloženje, dok bi hronični bolesnici mogli imati umjerene tegobe,piše Avaz

Zbog povećane vlažnosti zraka i sjevernog strujanja, osjet hladnoće bit će izraženiji. Preporučuje se ne pretjerivati s fizičkim aktivnostima i adekvatno se odjenuti, dok se vozačima savjetuje dodatni oprez zbog promjene vremenskih uvjeta.

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