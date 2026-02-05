Čengić prisustvuje Nacionalnom molitvenom doručku i potpisao sporazum sa Vetersfildom

Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Irfan Čengić, na poziv kongresmena Džonatana Džeksona (Jonathan Jackson) i Bena Klajna (Cline), prisustvovao je Nacionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu, na kojem se obratio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

Iako nije riječ o događaju u organizaciji američke vlade, Nacionalni molitveni doručak tradicionalno predstavlja jednu od najvažnijih platformi za susrete i umrežavanje, s obzirom na to da mu svake godine prisustvuju izuzetno značajne ličnosti sa svjetske političke scene, veliki broj senatora, kongresmena i visokih zvaničnika administracije Sjedinjenih Američkih Država.

Susret s kongresmenima

Tom prilikom načelnik Čengić susreo se i sa kongresmenima Robert Aderholtom i Majkom Tarnerom (Mike Turnerom), dugogodišnjim dobrim poznavaocima prilika u Bosni i Hercegovini i jednim od najutjecajnijih republikanaca u Kongresu SAD.

– Nakon što smo bili jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja je podržala aktivnosti postavljanja spomenika Cvijet Srebrenice u sjedištu Ujedinjenih nacija, nastavili smo s jačanjem saradnje sa institucijama u Sjedinjenim Američkim Državama i održavanjem čvrstih veza s našom dijasporom. Prisustvo Nacionalnom molitvenom doručku bila je dobra prilika da kroz razgovore i umrežavanje stvaramo nove kontakte s administracijom našeg najvažnijeg strateškog partnera, u vremenu punom globalnih izazova. Također, potpisivanje sporazuma o bratimljenju sa Wethersfieldom predstavlja institucionalnu saradnju i trajno povezivanje naših zajednica – istakao je načelnik Čengić.

Sporazum o bratimljenju

Tokom posjete Sjedinjenim Američkim Državama, načelnik Čengić potpisao je sporazum o bratimljenju između Općine Stari Grad Sarajevo i grada Wethersfield u saveznoj državi Connecticut. Sporazum je prethodno odobrilo Općinsko vijeće, nakon što je načelnik uspostavio kontakte s jednim od najstarijih gradova u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojem živi značajan broj stanovnika porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Svečanom potpisivanju sporazuma prisustvovao je i ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, Nj. E. Zlatko Lagumdžija, kao i predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo Seid Škaljić. Tokom boravka u saveznoj državi Connecticut održani su i sastanci sa kongresmenima i senatorima iz ove savezne države.

Ovaj sporazum predstavlja važan korak u unapređenju saradnje između dvije zajednice kroz program Sister Cities. Općina Stari Grad Sarajevo i do sada je imala jednu od najkvalitetnijih međunarodnih saradnji među lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, koja je ovim sporazumom dodatno osnažena.

Kroz međunarodne aktivnosti do sada su osigurani milionski iznosi za projekte u Starom Gradu, a takva praksa bit će nastavljena i u budućnosti.

U okviru posjete, delegacija Općine Stari Grad Sarajevo posjetila je i Bosanski islamski centar u Hartfordu, organizovala prijem za bosanskohercegovačku dijasporu u Wethersfieldu, te prisustvovala donatorskoj večeri u Njujorku u organizaciji Bosnian American Professionals Association, kojoj je prisustvovao veliki broj mladih ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine, kao i susret sa organizacijom “BHeart” u Vašingtonu.

Također, načelnik je održao sastanak sa predstavnicima Nacionalnog demokratskog instituta u Vašingtonu.

Facebook komentari