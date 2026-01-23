Žestoke optužbe: Švajcarski SVP isključuje člana porijeklom iz BiH

Naime, opštinski izbori u Cirihu su za nešto više od mjesec i po dana, ali su ostali u sjeni skandala. Kako prenose mediji, prošlog utorka predsjednica JSVP kantona Cirih, Naemi Dimeler, poslala je obavještenje svim članovima sa naslovom: “Isključenje S. Subotića“. Donijeta je odluka da se mladić izbriše sa liste članova.

Prema statutu stranke, ako neki od članova djeluje protiv interesa stranke, „može ga isključiti odbor Mladih SVP-a kantona Cirih“, citirala je Dimeler u obavještenju.

JSVP piše da se posljednjih mjeseci dogodilo nekoliko „ozbiljnih incidenata“. Subotić je dozvolio da bude nominovan za opštinske izbore iako nije posjedovao švajcarsko državljanstvo. Međutim, to je moguće samo sa državljanstvom, naglašava JSVP. Subotić je bio svjestan toga.

Riječ je o članu partije koji vodi porijeklo iz Bosne i Hercegovine. Stranka njegov pokušaj da zaobiđe propise i principe stranke, opisuje kao „uvredu“.

Stranački odbor 9. okruga Ciriha, gdje Subotić i živi, očigledno stvari vidi drugačije. Predsjednik Lorenc Habiher je rekao za „NZZ“ da nikada nisu imali problem sa Subotićem.

„On je posvećen, angažovan mladić i prisutan je na mnogim događajima. I živi ovdje“, rekao je Habiher. On dodaje da je stranački odbor SVP iz 9. okruga bio taj koji je prišao mladiću, a ne obrnuto.

Subotić je transparentno saopštio da je još uvijek u procesu naturalizacije. Zbog vremenskih okvira, odlučili su da ga ne uvrste na glasački listić. Rok za naturalizaciju prije predstojećih izbora bio bi prekratak. Zašto je mladi SVP u svom saopštenju tvrde suprotno, Habiher ne zna.

Kako NZZ izvještava, Subotić namjerava da se žali zbog isključenja rukovodstvu stranke. Naime, on je prije dvije sedmice i zvanično dobio da je njegov proces naturalizacije uspješno okončan.

Naemi Dimeler, predsjednica mladih SVP, ostaje pri svojoj verziji. Ona se poziva na Subotićev Instagram post, gdje se na sceni prikazuje kao „kandidat za opštinski savjet SVP-a okruga 9“. Za nju je to dokaz da je želio da prevari birače.

Subotić sam tvrdi da je riječ o svojevrsnoj „kampanji blaćenja“. Kaže da nikada nije bio kandidat za opštinski savjet i da je uvijek otvoreno nastupao pred svojom partijom. On vjeruje da je sukob nastao jer je podržao protivkandidata sadašnje predsjednice Dimeler. Ona, pak, tvrdi da je problem u tome što je Subotić više puta iznosio poverljive informacije iz odbora. Inače, NZZ navodi da je imao uvid u dokumentaciju o naturalizaciji Subotića, ali da je šteta već načinjena, bar što se tiče narednih izbora.

