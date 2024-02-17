Poslije sedam godina muke mijenja im se tok sudbine: Dva znaka ulaze u najsretniji period u životu

Sezona Vodolije traje otprilike od 19. januara do 18. februara i u astrologiji se smatra periodom oslobađanja, novih ideja i promjena.

Evo šta ona donosi:

Energetski zaokret i olakšanje – nakon perioda intenzivnog pritiska (npr. pod Jarcem), osjećate olakšanje i dobijate priliku da “prodišete”.

Brže dešavanje događaja – Merkur i Mars u Vodoliji ubrzavaju komunikaciju, pokreću stvari i podstiču odlučnost.

Fokus na velike ciljeve i inovacije – period je povoljan za planiranje budućnosti, kreativne projekte i tehnološke ili društvene inovacije.

Sloboda i nezavisnost – Vodolija simbolizuje originalnost i oslobađanje od ograničenja, pa možete osjećati želju da se oslobodite starih stega ili rutina.

Društvena energija – ovo je vreme kada se lakše pronalaze novi kontakti, prijatelji i saradnici, naročito u grupama ili zajednicama koje dele vaše vrednosti.

Sezona Vodolije donosi promjene, motivaciju, kreativnu energiju i prilike da se oslobodite svega što vas sputava.

