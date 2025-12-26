Ko je Trampov “čovjek iz sjenke”?

Blair se pridružio Trumpovom timu za 2024. kao zamjenik šefa osoblja Bijele kuće za zakonodavstvo, politiku i javne poslove na preporuku Suzy Wiles , njegove trenutne šefice osoblja, a oboje su prethodno radili na predsjedničkoj kampanji guvernera Floride Rona DeSantisa .

Iako na početku nisu imali baš dobar odnos, Blair je stekao Trumpovo povjerenje, a razlog tome bila je njegova odanost , ali i sklonost radikalnom rješavanju problema .

Blair je u Bijeloj kući poznat kao ” pas s otpada ” zbog svog pristupa pregovorima s drugim republikancima, što mu je primarna dužnost u Trumpovom timu.

Tridesetšestogodišnji operativac bio je zadužen za održavanje jedinstva odanosti Trumpu unutar republikanskih redova u oba doma Kongresa, a njegovo ime sada izaziva strah među članovima ove stranke.

Razlog tome je njegov način govora, koji je pun psovki i prijetnji, kojima pokušava “prisiliti” one republikance koji mijenjaju mišljenje da se drže Trumpove agende .

Prijetnje, koje nikada izravno ne iznosi, uglavnom se odnose na sljedeće izbore , odnosno na činjenicu da će pripremiti kandidate koji će pokušati oduzeti mandat republikancima koji, po njegovom mišljenju, nisu dovoljno lojalni američkom predsjedniku na predizborima.

Blair potkrepljuje svoje prijetnje iznimno opsežnim poznavanjem rezultata anketa i često ukazuje prebjezima u Republikanskoj stranci da je Trump popularniji u njihovom okrugu nego oni.



“Briljantni Bler”

Zbog uspjeha u održavanju jedinstva među republikancima oko određenih ključnih zakona, kao i poznavanja anketa i trendova birača, Trump ga je nazvao “briljantnim Blairom”, izvještava WSJ.

Međutim, njegova taktika nije se svidjela mnogima u Kongresu . Blairov pristup doveo je do umirovljenja mnogih republikanaca , a posebno su se žalili zakonodavci poput Marjorie Taylor Greene , koja je u siječnju odlučila napustiti Kongres.

U izjavi za WSJ, kritizirala je njegov pristup, rekavši da je Blair omalovažavao nju i druge republikanske kongresnice i senatore u razgovorima iza kulisa.

Republikancima se posebno nije svidjelo što im je Blair naredio da odluče hoće li ući u izborne utrke, odnosno hoće li pokušati prijeći iz državnog kongresa na državnu razinu ili će pokušati ući u izborne utrke za guvernera svojih država iz američkog Kongresa.

Blairu se također pripisuje ideja da bi određene države, pod kontrolom republikanaca, trebale početi prepravljati izborne karte kako bi Republikanska stranka mogla zadržati kontrolu nad Kongresom nakon izbora u studenom 2026.

Blair je imao određeni uspjeh, posebno u Teksasu, ali njegova se ideja obila o glavu jer su se neke države pod kontrolom demokrata također upustile u identičan proces, u biti negirajući republikanske napore.

Osim toga, Blairova ideja dovela je do ogromnog sukoba između republikanaca na državnoj razini i onih iz Indiane, koji su odbili promijeniti izbornu kartu i tako ušli u izravan sukob s Blairom, koji ih je čak optužio da rade protiv republikanaca.

Bez obzira na kritike, “Briljantni Blair” i dalje ima ogromno Trumpovo povjerenje i etiketu njegovog “čovjeka iz sjene”.

