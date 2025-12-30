Puter kiflice gotove u nekoliko koraka

Doček Nove godine je pred vratima, a bez obzira slavite li u krugu porodice ili pripremate veliku zabavu za prijatelje, jedno je sigurno – domaće pecivo uvijek je zvijezda večeri. Zaboravite na čekanje u redovima ispred pekara; donosimo vam recept za putar kiflice koje su toliko meke i ukusne da ih gastro blogeri opisuju kao “žute dukate”.Ovaj recept, koji je postao hit na Instagram profilu blogerice Biljane Samardžić, idealan je jer ne zahtijeva komplikovane tehnike, a rezultat je tijesto koje se topi u ustima. Savršeno se slažu uz suhomesnate plate, francusku salatu ili kao samostalna grickalica.

Sastojci:

Za tijesto:

650 g glatkog brašna

250 ml mlijeka

100 g maslaca

100 g šećera

1 jaje

50 ml mlake vode

1/2 kockice svježeg kvasca (ili 1 paket suhog)

1 kašičica soli

Za premaz:

2 kašike hladnog mlijeka

1 žumance

Priprema u 5 jednostavnih koraka:

Priprema tečnih sastojaka Maslac otopite u toplom mlijeku. Kvasac razmutite u 50 ml mlake vode i ostavite par minuta da se aktivira.

Zamijesite tijesto U veliku posudu odmah stavite sve sastojke: brašno, šećer, sol, jaje, vodu s kvascem i mješavinu mlijeka i maslaca. Mikserom (nastavcima za tijesto) mutite dok se svi sastojci ne sjedine i dok ne dobijete glatko, elastično tijesto koje se odvaja od posude.

Odmor tijesta Pokrijte posudu čistom kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mjestu najmanje sat vremena. Tijesto se treba udvostručiti.

Oblikovanje (“Sarma tehnika”) Nadošlo tijesto premijesite i podijelite na 14 loptica. Svaku lopticu razvucite oklagijom na krug promjera oko 15 cm. Zarolajte ih čvrsto, uvlačeći krajeve unutra – slično kao kada motate sarmu. Gornji dio svake kiflice lagano zasijecite nožem za ljepši izgled,piše N1

Pečenje Složite kiflice u pleh obložen papirom za pečenje. Uključite rernu na 220 stepeni. Dok se rerna grije, kiflice premažite mješavinom žumanceta i hladnog mlijeka. Pecite ih oko 15 minuta, dok ne dobiju prepoznatljivu zlatno-žutu boju.

