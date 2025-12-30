Paradajz supa kao iz restorana: Tajna poznatog kuhara

Paradajz supa idealan je izbor za hladne dane topla, kremasta i puna okusa.Slavni kuhar Gordon Remsej (Ramsay) podijelio je svoj način pripreme ovog klasika, koji podiže uobičajeni recept na novi nivo. Umjesto da se paradajz kuha direktno u šerpi, Gordon preporučuje da se prvo zapeče u rerni, kako bi se izvukla maksimalna aroma i postigao bogatiji ukus. Za pripremu supe koriste se svježi sastojci: 1.5 kg paradajza, crveni luk, bijeli luk, balsamico sirće, kajenski biber, šećer, pavlaka za kuhanje i povrtni ili pileći temeljac.

Povrće se prvo lagano prodinsta na maslinovom ulju u plehu koji može na šporet, a zatim se sve peče u rerni 20 do 25 minuta. Ovaj korak omogućava paradajzu da se karamelizira, što čorbi daje dubinu i slatkoću. Nakon pečenja, sastojci se vraćaju na šporet, preliju temeljcem i pavlakom, te se sve zajedno prokuha. Gotova supa se može usitniti štapnim mikserom za glatku teksturu ili gnječilicom za rustičniji izgled. Gordon preporučuje serviranje uz tostirani hljeb sa sirom, kao savršen dodatak ovom jelu.

Da bi se dodatno obogatila aroma, kuhar predlaže pripremu domaćeg pesta od sušenih paradajza. Pesto se pravi od tostiranih pinjola, sušenih paradajza, parmezana, maslinovog ulja i začina. Sve se usitni u mužaru ili blenderu dok se ne dobije glatka, kremasta smjesa.Ova paradajz supa s dodatkom sunčanog pesta i hrskavog tosta sira predstavlja savršen spoj jednostavnosti i kulinarske sofisticiranosti idealna je za ručak ili večeru u zimskim danima,piše Avaz

