Mandić ogorčen na Fortu: ‘Vrati se u vinklo, proizvodiš mi osjećaj susramlja…’

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić (Naša stranka) oglasio se na svom Facebook profilu nakon što je njegov stranački kolega Edin Forto objavio snimak gdje je iskopirao viralni trend.

Mandiću je, ako je suditi po ovoj objavi, zasmetala Fortina objava, odnosno način na koji je saopćio da je pronađen novac za izgradnju mosta u Šćepan Polju.

– Nekad si znao u 60 sekundi videa ‘izbiflati’ šta je sve naša Vlada uradila i učiniti me ponosnim. Sada mi proizvodiš osjećaj, kako si ga ono jednom nazvao, ‘susramlja’ – napisao je Mandić.

Zanimljivo je da mu je Forto “odgovorio” tako što mu je lajkao objavu.

Međutim, tu se nije zaustavio, već je dodatno kritikovao bivšeg šefa Naše stranke.

– U nekim boljim vremenima ovo bi možda bilo i simpatično, sada nikako. Urazumi se i vrati u ‘vinklo’, Edine Forto – dodao je načelnik Općine Centar.

Podsjetimo, Forto se odlučio oglasiti po pitanju izgradnje mosta u Šćepan Polju na način da je objavio snimak koristeći viralni trend.

– Nakon 40 godina zastoja, put i most u Šćepan Polju. Uskoro – napisao je kratko Forto u upisu objavljenog videa.

Izgradnja ceste Sarajevo-Podgorica, na svom najkritičnijem dijelu preko Šćepan Polja, dobila je u potpunosti osigurana sredstva za izgradnju međudržavnog mosta na Tari te više od 15 kilometara pristupne ceste od graničnog prijelaza Hum prema Brodu na Drini.

