Gana deportuje izraelske državljane

Sedam Ganaca, uključujući četiri člana službene delegacije koja je prisustvovala konferenciji o kibernetičkoj sigurnosti u Tel Avivu, navodno je pritvoreno bez objašnjenja, prenosi BBC.

Pušteni su nakon pet sati, dok su ostala trojica deportovana, prema navodima Gane, koja je osudila njihov “ponižavajući tretman”.

Ministarstvo vanjskih poslova Gane saopštilo je da je visoki diplomata iz izraelske ambasade u Akri pozvan zbog incidenta i da su se obje zemlje složile da sporazumno riješe spor.

BBC je kontaktirao izraelsku ambasadu za komentar, ali još nije dobio odgovor.

Ministarstvo vanjskih poslova Gane istaklo je da dvije zemlje uživaju u višedecenijskom prijateljskom odnosu, što navodne izraelske postupke čini nespojivim s njihovim historijskim vezama.

“Vlada Gane smatra da su postupci izraelskih vlasti nepravedno usmjereni prema ganskim putnicima i izražava snažnu rezervu protiv ponižavajućeg tretmana naših građana”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da Gana “očekuje da se prema našim građanima postupa s dostojanstvom i poštovanjem na gotovo isti način na koji druge vlade očekuju da Gana postupa sa svojim državljanima”.

Izvor napetosti između Gane i Izraela nije u potpunosti jasan, ali nedavni stav Gane o izraelsko-palestinskom sukobu mogao bi biti faktor.

Gana je u septembru osudila izraelske zračne napade koji su pogodili Katar, opisujući napade kao “jasno kršenje međunarodnog prava” i uvredu suvereniteta Katara. Izrael je ciljao visoke lidere Hamasa koji su se okupili u glavnom gradu Katara, Dohi.

Prethodnog mjeseca, ganske vlasti su pozvale Izrael da dozvoli više pomoći Gazi, opisujući patnje civila tamo kao “srceparajuće”.

Predsjednik John Mahama donirao je Palestincima 40 tona čokolade i kakao proizvoda proizvedenih u Gani, potvrđujući dugogodišnju podršku zemlje palestinskom cilju i rješenju izraelsko-palestinskog sukoba po principu dvije države.

Analitičari smatraju da su ove akcije možda doprinijele trenutnim zategnutim odnosima, posebno ako Izrael smatra stav Gane pristrasnim ili nepovoljnim.

Međutim, Gana je saopštila da joj je rečeno da je spor povezan s izraelskim optužbama da ambasada Gane ne sarađuje u vezi s deportacijom njenih građana iz Izraela.

Gana insistira da njena ambasada u Tel Avivu “reaguje na zahtjeve i da se pridržava međunarodnog prava”.

