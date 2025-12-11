Ko će pronaći veliku ljubav prije praznika? Zvijezde ukazuju na tri horoskopska znaka

Venera u zagrljaju Plutona

Venera je upšla u sekstil s vladarom transformacije – Plutonom. Takva kombinacija stvara snažno magnetsko polje u međuljudskim odnosima. Slučajni susreti u redovima za poklone, na firmiranoj gozbi ili tokom zimskih šetnji iznenada dobijaju dublji smisao. Ljudi postaju hrabriji u pokazivanju interesovanja i lakše iniciraju kontakt.

Energija će pogodovati odnosima zasnovanim na sudbini. Veze koje se ostvare u ovom periodu odlikuju se velikom intenzivnošću i brzim razvojem. Štaviše, 3. decembra Venera je formirala trigon sa Ceres, što u astrologiji simbolizuje brigu i emotivnu ispunjenost. Postoji šansa da upoznaš nekoga ko zna brinuti o voljenoj osobi i pružiti osjećaj sigurnosti. Sredinom mjeseca, kada Mars uđe u znak Jarca, te početne iskre pretvoriće se u stabilan plamen. U decembru osjećanja postaju opipljiva, konkretna i teže ka formalizaciji.

Tri znaka zodijaka u centru ljubavnog preokreta

Bik

Osobe rođene u znaku Bika mogu računati na posebno snažnu podršku svoje zaštitnice, Venere. Njen aspekt s Plutonom oslobađa skrivene slojeve senzualnosti kod predstavnika ovog znaka. Okruženje ih doživljava kao izuzetno privlačne i pouzdane. Veza koja se može roditi početkom decembra biće zasnovana na snažnoj fizičkoj privlačnosti i dubokom duševnom skladu. Neko ko je do sada bio samo poznanik iznenada će gledati Bika potpuno drugim očima. Planetarni raspored podstiče prelazak iz prijateljstva u ljubav.

Škorpija

Za Škorpije, kontakt Venere s njihovim vladarem, Plutonom, donosi period jakih emocija. Osjećanja postaju intenzivna, duboka i potpuno obuzimajuća. Škorpije zrače aurom tajanstvenosti koja djeluje na druge poput magneta. U njihov život može ući osoba harizmatična, snažna i intrigantna. Susret će biti nagao i snažan poput udara groma. Razgovori će odmah preći na važne teme, bez kurtoaznih i površnih rečenica.

Velika je vjerovatnoća da će nova veza imati prizvuk sudbinskog – osjećaj da nekoga poznaješ oduvijek. Škorpije u decembru privlače partnere spremne na potpuno posvećivanje. Posebnu pažnju treba obratiti na osobe upoznate tokom rješavanja finansijskih ili administrativnih obaveza, jer je tamo Plutonova energija najjača.

Jarac

Jarčevi, koji su obično fokusirani na posao i obaveze, u decembru prolaze kroz transformaciju. Ulazak Marsa u njihov znak 15. decembra donosi samopouzdanje i proaktivnost u privatnoj sferi. Umjesto da čekaju potez druge strane, sami će preuzeti inicijativu. Ljubav se može pojaviti u poslovnom okruženju, na stručnom skupu ili zvaničnom prijemu.

Mars u Jarcu simbolizuje konkretne namjere, pa će od samog početka biti jasno šta druga osoba želi. Moguća je veza s nekim starijim, iskusnijim ili na višoj poziciji. Jarčevi će osjetiti da su konačno sreli nekoga ko im parira po ambiciji i s kim mogu graditi zajedničku budućnost. Neposredno pred Badnjak, kada im se pridruži i Venera, ovaj odnos poprimiće romantičan ton, prenosi Novi.

