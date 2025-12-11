Ovu grešku s grijanjem rade mnogi, a može vas skupo koštati

No, uz visoke cijene energenata važno je znati gdje toplina zapravo odlazi – i kako izbjeći nepotrebno trošenje.
Stručnjaci upozoravaju da mnogi od nas rade iste, vrlo česte greške koje podižu račune, a da toga uopće nismo svjesni.
Riječ stručnjaka
Stručnjak za energetsku učinkovitost Jamie Burns ističe:
– Većina nas misli da se s grijanjem snalazi sasvim dobro, ali nekoliko sitnih navika može vam uštedjeti stotine eura godišnje”.
Dodaje i kako poznavanje vlastitog sistema grijanja može drastično uticati i na udobnost i na konačan iznos na računu.
Jedna od najčešćih grešaka
Jedna od najčešćih grešaka je – zagrijavanje prostorija koje niko ne koristi.
To su najčešće dodatne sobe ili hodnici kroz koje samo prolazite.
– Grijanje takvih prostora smanjuje protok topline tamo gdje je zaista trebate – upozorava Jamie, savjetujući da u takvim sobama jednostavno ugasite radijatore.
Drugi veliki problem su loše postavke termostata i neadekvatni vremenski rasporedi.
Stalno grijanje “na istom režimu”, bez zoniranja ili prilagođavanja prostorijama, troši puno više nego što mislimo.
Provjerite koje prostorije zaista trebate grijati i jesu li radijatori u ostalima isključeni i izvan rasporeda.
Gubitak topline
Za prostorije koje grijete ključno je spriječiti gubitak topline.
Toplina lako izlazi kroz nezaštićene poštanske sandučiće, dimnjake, tavanske otvore ili prozore s propuhom, pa čak i male korekcije mogu puno pomoći
– Cijene energije još su visoke, pa svaka mala optimizacija može napraviti veliku razliku – zaključuje Burns.
– Ne radi se o skupim zahvatima, nego o pametnijem korištenju onoga što već imate. Nekoliko promišljenih prilagodbi može ovu zimu učiniti znatno ugodnijom – bez dodatnog troška, piše Večernji list.