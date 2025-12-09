Ministar finansija HNK Adil Šuta upozorio na finansijski rizik: HNK bi mogao ostati bez 13 miliona KM

Skupštinski zastupnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu su na posljednjem zasjedanju prihvatili Nacrt budžeta za 2026. godinu u iznosu od 429,9 miliona KM. Taj finansijski dokument koji je za devet miliona KM veći u odnosu na budžet za ovu godinu ocijenjen je kao dobra osnova za izradu prijedloga budžeta.

Vodne naknade

Ministar finansija HNK Adil Šuta utvrdio je da se finansijske obaveze redovno izmiruju, kao i da ostvarenje svih prihoda nije na planiranom nivou. Kao primjer je naveo da su planirani prihodi od vodnih naknada iznosili 14 miliona KM, međutim, za 11 mjeseci je po tom osnovu uprihodovano oko 9,6 miliona KM.

HE Grabovica: Jedna od sedam HE.

Međutim, Šuta je upozorio da postoji finansijski rizik vezan za apelaciju prema Ustavnom sudu FBiH od federalnog premijera Nermina Nikšića, koji je, naveo je, zatražio ocjenu ustavnosti odredbe člana 74. kantonalnog Zakona o vodama.

Radi se o posebnoj naknadi za vode koja se uplaćuje u budžet HNK, a njenim ukidanjem u kantonalnoj kasi bi bilo manje približno 13 miliona KM. Šuta je ocijenio da je to četvrti po veličini prihod koji HNK ostvaruje.

Veliki broj

– Znamo da nemamo federalni zakon o koncesijama, kao ni federalni zakon o šumama i zbog nemogućnosti adekvatne naplate prihoda na nivou kantona, a imajući u vidu da se veliki broj hidroelektrana nalazi na području HNK i da kanton nema koristi osim po Zakonu o vodama, dok općine i Federacija imaju, zbog toga je Zakon o vodama donesen kao privremena mjera. Da imamo federalni zakon o koncesijama, i mi bismo ostvarili to pravo – kazao je Šuta.

Zakon o vodama u HNK je usvojen 2013. godine. Na području HNK se nalazi sedam hidroelektrana koje su do tada u ukupnom iznosu, u najboljoj hidrološkoj godini uplaćivale kantonu, maksimalno, blizu 1,4 miliona KM po osnovu federalnog zakona, dok su općine po osnovu potopljenog zemljišta ubirale višemilionska sredstva.

Ima li dijaloga

Vlada HNK je sastavljena od koalicije HDZ BiH, SDP i SDA. Zastupnike opozicije je zanimalo šta je plan B u vezi s apelacijom, budući da je riječ o značajnom iznosu u slučaju usvajanja, kao i ima li političkog dijaloga s čelnicima Vlade FBiH u vezi s tim.

