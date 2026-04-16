Kad osjeti da mu se život bliži kraju, svaki čovjek radi 1 istu stvar: Tvrdi čuveni pisac

Ne zato što sadašnjost nema smisla, već zato što se prošlost širi, postaje dublja i bogatija značenjem. Kao da se u njoj kriju odgovori koje ranije nije bilo vremena sagledati.

Mudrost Jurija Nagibina

Pisac Jurij Nagibin uočio je jednu suptilnu, ali duboko ljudsku pojavu. Kada čovjek nasluti da mu se život bliži kraju, u njemu se javlja potreba da uvede red. Ne samo u spoljašnjem svijetu — među stvarima i papirima — već prije svega u sebi.

To nije čišćenje prostora, već unutrašnje sređivanje: misli, sjećanja, odnosa. Kao da čovjek prelistava sopstveni život poput starih pisama, pokušavajući razlučiti šta je bilo istinski njegovo, a šta prolazno i slučajno.

Nagibin je to opisao riječima: „Kao da pokušavam da ostavim za sobom red, čistoću i sačuvam samo ono što je zaista bilo moje.“

U toj misli nema straha — već potrebe za završetkom i jasnoćom.

Potreba za unutrašnjim mirom

U takvim trenucima čovjek prirodno teži jednostavnosti: da oprosti, da se oslobodi tereta, da prihvati ono što ne može promijeniti. To je proces u kojem se suština odvaja od nebitnog.

„Smisao života je dati mu smisao“, napisao je Viktor Frankl.

Možda upravo tada, kada se utišaju spoljašnji zahtjevi i očekivanja, taj smisao postaje najjasniji. Bez buke, bez potrebe za dokazivanjem — ostaje samo ono što je zaista važno.

Kada sve dolazi na svoje mjesto

Na kraju, pitanja se mijenjaju. Više nije presudno koliko je vremena prošlo, već kako je ono bilo ispunjeno — da li je bilo ljubavi, smisla i autentičnosti.

U tom suočavanju mnogi shvate da red nije nešto što treba uspostaviti tek na kraju, već nešto što se gradi tokom cijelog života. Jer tada nema potrebe za žurbom, za popravljanjem neizrečenog ili nošenjem tereta koji je mogao biti odložen mnogo ranije.

Važnost pravovremenog „sređivanja“ života

Suština ove misli nije u tome da čovjek počinje sređivati stvari tek kada osjeti kraj, već da bi to trebalo činiti mnogo ranije.

Dok još ima vremena, važno je:

– izgovoriti ono što je značajno

– razriješiti ono što opterećuje

– otpustiti suvišno

– sačuvati ono što ima istinsku vrijednost

Jer red u životu ne znači savršenstvo, već jasnoću i iskren odnos prema sebi.

Zaključna misao

„Život se ne mjeri vremenom, već dubinom onoga što se živi“, rekao je Søren Kierkegaard.

Možda je upravo to najvažnija poruka: ne čekati posljednji trenutak da bi se život sagledao u cjelini, već živjeti tako da, kada dođe vrijeme za osvrt, postoji mirna sigurnost — da je to zaista bio sopstveni, autentičan život.

Facebook komentari