Kako da vam prženice više ne budu masne: Jednostavni trikovi koje vrijedi isprobati

Iako njihova priprema ne zahtijeva mnogo vremena ni vještine, rezultat ponekad ne bude onakav kakav se očekuje.

Kako bi prženice uvijek bile mekane, sočne i ukusne, bez masnoće važno je pridržavati se nekoliko osnovnih pravila tokom pripreme. Prvi važan korak kod pripreme prženica je izbor hljeba.

Najbolje je koristiti hljeb koji nije sasvim svjež, već star dan ili dva, jer takav bolje upija smjesu i manje se raspada tokom pečenja. Nisu preporučljive vrste poput raženog ili heljdinog hljeba, jer su gušće strukture i zadržavaju previše vlage.

Bitna je i debljina kriški. Idealno je da budu oko 1,2 cm debele. Pretanke kriške mogu lako zagorjeti ili se raspasti, dok predebele često ostanu nedovoljno pečene i tvrde u sredini.

Za smjesu je dovoljno iskombinovati jaje i mlijeko. Na dvije kriške hljeba obično ide jedno jaje i oko četvrtina šoljice mlijeka, što daje dobru osnovu za ravnomjerno prženje.

Prženice pržite na ulju, dok se za slatke varijante može koristiti kombinacija ulja i maslaca za bogatiji okus. Temperatura ulja ne smije biti previsoka, najbolje je koristiti srednje jaku vatru kako bi se spriječilo zagorijevanje i omogućilo ravnomjerno pečenje.

Vrijeme pečenja je kratko, obično oko minutu do minut i po sa svake strane, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju i hrskavu koricu, a unutrašnjost ostane mekana.

