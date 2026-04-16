Uran ulazi u Blizance poslije 84 godine i mijenja sve tokove života: 3 znaka biće posebno na udaru

Uran, planeta iznenađenja, šokova, pobune i revolucije, ulazi u znak Blizanaca 26. aprila 2026. godine — prvi put nakon više od osam decenija — i započinje potpuno novu fazu koja će trajati do 2033. godine.

To je energija koja razbija stare sisteme, ruši pravila i donosi ono što niko nije očekivao. S druge strane, Blizanci vladaju komunikacijom, informacijama, medijima, internetom, učenjem, kretanjem i svakodnevnim odlukama.

Šta Uran u Blizancima donosi svim znakovima?

Ovan

Za vas počinje period ubrzanog razmišljanja i promjena u načinu komunikacije. Odluke će dolaziti iznenada, ali vas mogu odvesti naprijed. Brzo učite, govorite direktno i reagujete instinktivno — što donosi prilike, ali i moguće konflikte.

Savjet: Naučite usporiti prije nego što reagujete — brzina je vaša prednost, ali i zamka.

Bik

Iako Uran napušta vaš znak, njegov uticaj ostavlja trag, posebno u finansijama i vrijednostima. Ulazite u fazu preispitivanja odnosa prema novcu i sigurnosti.

Savjet: Ne vezujte sigurnost samo za materijalno — fleksibilnost donosi više stabilnosti nego kontrola.

Blizanci

Ovo je vaš trenutak. Uran u vašem znaku pokreće ličnu revoluciju — mijenjate identitet, način razmišljanja i stil života. Mogući su nagli preokreti i potreba za oslobađanjem od svega što vas sputava.

Savjet: Ne opirite se promjenama — kroz njih dolazite do svoje autentičnosti.

Rak

Za vas ovaj tranzit djeluje tiho, ali duboko. Pokreće podsvjesne procese, stare strahove i neizgovorene misli koje sada izlaze na površinu.

Savjet: Slušajte intuiciju — ona će vam biti najjači vodič.

Lav

Vaš društveni život prolazi kroz promjene. Upoznajete nove ljude, ulazite u neočekivane saradnje i dolazite do ideja kroz druge.

Savjet: Budite otvoreni za nova poznanstva — neko nov može promijeniti vaš životni pravac.

Djevica

Ovo nije lagan period za vas. Uran vas tjera na promjene u karijeri ili načinu na koji gradite uspjeh, često bez jasnog plana.

Savjet: Ne pokušavajte kontrolisati sve — neizvjesnost ponekad vodi ka pravim izborima.

Vaga

Otvaraju vam se novi horizonti kroz putovanja, učenje i promjenu pogleda na svijet. Ono što je nekad bilo sigurno sada dolazi na preispitivanje.

Savjet: Izađite iz rutine — tu vas čekaju najveće prilike.

Škorpija

Ulazite u period dubokih unutrašnjih promjena, posebno u odnosima i emotivnoj povezanosti. Površni odnosi više neće opstajati.

Savjet: Budite iskreni prema sebi — transformacija počinje iznutra.

Strijelac

Vaši odnosi prolaze kroz test. Partnerstva ulaze u fazu intenzivnih i iznenadnih promjena — neki odnosi se završavaju, drugi počinju neočekivano.

Savjet: Ne držite se onoga što više ne funkcioniše — prostor će se ispuniti nečim boljim.

Jarac

Svakodnevica, posao i rutine se mijenjaju. Ono što vam je ranije davalo sigurnost sada može djelovati ograničavajuće.

Savjet: Uvedite fleksibilnost — rigidnost će vas usporiti.

Vodolija

Ovo je jedan od povoljnijih tranzita za vas. Kreativnost, ideje, ljubav i izražavanje dolaze u prvi plan.

Savjet: Iskoristite inspiraciju — sada je vrijeme da pokažete ko ste.

Ribe

Dolaze promjene u domu, porodici i osjećaju sigurnosti. Moguće su promjene prostora, odnosa ili ličnog doživljaja stabilnosti.

Savjet: Gradite stabilnost iznutra — spoljne promjene će tada biti lakše podnijeti.

