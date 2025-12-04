Netanyahu odlučio: Ovo je novi šef Mosada?

Sadašnji šef izraelske obavještajne službe, David Barnea , završava svoj petogodišnji mandat u junu 2026., izvijestio je Times of Israel.

Prema izvještaju Kanala 12, Netanyahu se odlučio za Goffmana umjesto dva kandidata koje je predložio Barnea.

Imenovanje je proslijeđeno na razmatranje Savjetodavnom odboru za viša imenovanja.

Goffman je izgradio karijeru u Oklopnom korpusu Izraelskih obrambenih snaga , gdje je bio zapovjednik divizije.

Mediji i analitičari su istakli da Gofmanov brzi uspon i njegova bliskost s Netanyahuom izazivaju zabrinutost zbog politizacije imenovanja na visoke sigurnosne pozicije, što potencijalno utiče na ravnotežu civilno-vojnih odnosa i autonomiju u donošenju odluka.

