Dodik odbio gostovanje s Konakovićem: Ne mogu da debatujem s čovjekom kojeg finansira narkokartel, pristat ću ako dođe Bakir

Predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik, objavio je na društvenoj mreži X kako je odbio učešće u debati na Federalnoj televiziji s predsjednikom NiP-a Elmedinom Konakovićem.

– Federalna televizija pozvala me je na debatu sa Dinom Konakovićem. Ne mogu da debatujem sa čovjekom koga finansira narkokartel, koji ima lažnu diplomu, koji je što se tiče podrške Bošnjaka na nivou statističke greške – napisao je Dodik.

Dodao je da je Konaković očigledno željan pažnje “koju nema ko da mu pruži“, te naglasio da on ima važnijih poslova.

– Ako Federalna televizija želi ozbiljan dijalog, onda neka pozove Bakira Izetbegovića i mene – zaključio je Dodik u svojoj objavi.

