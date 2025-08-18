Cvijanović: “Budžet BiH je rezultat manipulacije da se sačeka intervencija Šmita”

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović obratila se javnosti nakon što je Radovan Višković podnio ostavku na mjesto premijera RS i govorila je o budžetu Bosne i Hercegovine koji će se u utorak naći pred Predsjedništvom.

– Ono čime se sutra bavimo je rezultat neustavnih intervencija. Ja sam kao Predsjedavajuća dva puta predlagala budžet institucija BiH. Imala sam u tome kako je dogovoreno na Vijeću ministara, slagala sam se s tim budžetom, bio je realan, primjeren i imala u vidu da se budžet usvoji u nekom razumnom periodu – kazala je Cvijanović te dodala da su se u međuvremenu desile intervencije visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), kojem je negirala poziciju, i da se došlo u “suludu situaciju”.

Kazala je da je prijedlog budžeta koji će se naći pred Predsjedništvom BiH neustavan način i pokušaj da se priča gura dalje, te da se ne mogu u budžetu neustavne kategorije stavljati na budžetsko opterećenje.

– To su sve ludosti, ova zemlja ide u pogrešnom smjeru. Kao brzi voz ide u neustavnom pravcu. Ovaj prijedlog je neustavan, izlazi u susret volji neizabranog stranca – kazala je.

Optužila je da je prijedlog budžeta rezultat manipulacije da se “sačeka intervencija Šmita” i da se sada ulazi u opasnu sferu, te da su odluke Šmita loše za Bosnu i Hercegovinu.

