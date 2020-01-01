SAD postavile 9. april kao mogući datum za okončanje rata s Iranom

Sjedinjene Američke Države postavile su 9. april kao mogući datum za okončanje rata s Iranom, uz očekivanja skorih razgovora između dvije strane, izvijestili su izraelski mediji u ponedjeljak.Prema pisanju lista Yedioth Ahronoth, neimenovani izraelski zvaničnik rekao je da je “Vašington postavio 9. april kao ciljni datum za završetak rata, ostavljajući oko 21 dan za nastavak borbi i pregovora”.

Indirektni pregovori

Isti izvor dodao je da se “razgovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država očekuju kasnije ove sedmice u Pakistan”, napominjući da Vašington nije informirao Izrael o detaljima svojih kontakata s predsjednikom iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf.

List također navodi izraelske procjene da SAD već vode indirektne pregovore s Galibafom, nakon izjava američkog predsjednika o kontaktima s Iranom s ciljem okončanja rata.

Reakcija Galibafa

Međutim, Galibaf je u ponedjeljak izjavio da nije bilo nikakvih pregovora sa SAD-om, odbacujući izvještaje kao “lažne vijesti” usmjerene na manipulaciju finansijskim i naftnim tržištima.

Američki predsjednik Donald Tramp ranije je u ponedjeljak izjavio da je naredio petodnevnu odgodu svih napada na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu, navodeći “vrlo dobre i produktivne” razgovore s Teheranom u protekla dva dana.

Nastavak eskalacije

Regionalna eskalacija nastavlja rasti otkako su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, u kojoj je do sada poginulo više od 1.340 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Ali Hamneija.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, kao i na Jordan, Irak i zaljevske zemlje koje ugošćuju američke vojne kapacitete, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi te remeteći globalna tržišta i avio-saobraćaj.

