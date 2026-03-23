“SAD u Iranu čeka katastrofa”: Zalužnji tvrdi da samo tri vojske na svijetu razumiju moderni rat

Prema njegovim riječima, moderne tehnologije i strategije temeljene na iscrpljivanju čine prisutnost kopnenih trupa u takvim sukobima gotovo nemogućom.

Zalužnji, koji je još uvijek veleposlanik Ukrajine u Ujedinjenom Kraljevstvu , u članku za britanski Telegraph povukao je nekoliko paralela između rata u Ukrajini i eskalacije sukoba na Bliskom istoku .

Prema njegovim tvrdnjama, promjene u borbenim paradigmama neutralizirale su tradicionalne prednosti velikih vojnih sila.

Također je istaknuo da otpor Ukrajine pokazuje da se čak i manje nacije mogu uspješno suprotstaviti moćnijim agresorima primjenom asimetričnih taktika.

„Brzina kojom su se prošli ratovi odvijali u regiji stvorila je mnoge iluzije. Velike promjene na frontama rusko-ukrajinskog rata promijenile su paradigmu ratovanja, a posljedično i samu bit borbenih sposobnosti za one koji bi ih možda željeli isprobati“, napisao je Zalužnji.

Koncept “zone smrti”

Zalužnji napominje da ukrajinsko iskustvo pokazuje učinkovitost koncepta “zone pogubljenja” , u kojoj bespilotne letjelice postižu potpunu kontrolu nad teritorijem.

Stoga, naglašava, ako američke snage pokušaju iskrcavanje, Iran bi vjerojatno primijenio sličnu strategiju temeljenu na iscrpljivanju.

— Sprinter Press (@SprinterPress) March 22, 2026



U takvim uvjetima, slanje vojnika u zonu pogibije postaje kobna strateška pogreška, dodao je Zalužnji.

„Vrlo je opasno ako bilo koja strana pokuša testirati kako funkcionira ‘zona ubojstva’ u pustinjskom terenu. To će biti katastrofa“, naglasio je general.

Zalužnji smatra da trenutno samo tri zemlje posjeduju stvarni kapacitet za vođenje ove vrste modernog ratovanja: Ukrajina, Rusija i Iran.

Naglasio je da politička volja i tehnološka prilagodba omogućuju tim nacijama da održe borbene sposobnosti koje premašuju njihove ekonomske ili demografske resurse.

Njegovo upozorenje dolazi u vrijeme kada SAD i Iran razmjenjuju prijetnje nakon ultimatuma Donalda Trumpa u vezi s Hormuškim tjesnacem.

Promatrači također primjećuju da SAD brzo raspoređuje ratne brodove s tisućama marinaca u Perzijski zaljev, što potiče strahove od moguće naredbe za kopnenu ofenzivu.

Facebook komentari