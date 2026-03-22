Financijski horoskop od 23.3. do 29.3.: Rakovi ulaze u stabilnije razdoblje, Strijelcima rastu prihodi!

Financijski horoskop za razdoblje od 23. do 29.3.2026. stavlja naglasak na ono što je posljednjih tjedana mnogima polako sazrijevalo u pozadini: potrebu da se novac vodi pažljivije, da se rashodi pogledaju bez uljepšavanja i da se prestane s odlukama donesenima u naletu želje, umora ili kratkotrajnog optimizma. Završnica ožujka/marta traži ozbiljniji odnos prema budžetu, više discipline u upravljanju troškovima i više mudrosti kada je riječ o ulaganjima, kreditima i većim kupnjama.

Ovo je tjedan u kojem se posebno isplati vratiti osnovama. Stara dugovanja, otvorene obveze, rashodi koji se ponavljaju i financijske navike koje polako troše sigurnost sada dolaze u prvi plan.

Mnogi će osjetiti potrebu da ojačaju svoju bazu, smanje rizik i odustanu od ishitrenih poteza u korist stabilnosti. U praksi to znači da će najveću korist donijeti pametna štednja, iskrena analiza stvarnog stanja i ulaganje samo u ono što ima vrijednost za obitelj, dom i osobnu budućnost.

Velike kupnje i ozbiljnije financijske odluke bolje je, gdje god okolnosti dopuštaju, pomaknuti prema travnju/aprilu. Sada je korisnije dovršavati ono što je ostalo otvoreno, vratiti stare dugove, pregledati uvjete u banci, analizirati osiguranja i realno sagledati što je prioritet, a što može pričekati. U nastavku slijedi financijski horoskop za svih dvanaest znakova.

Ovan

Ovnovi u ovaj tjedan ulaze s relativno stabilnom financijskom slikom, ali uz pojačanu želju da nešto unaprijede, kupe ili zamijene boljom verzijom.

Moguće je da ćete ozbiljnije razmišljati o većoj kupnji, tehnološkoj nadogradnji ili čak automobilu, no upravo tu treba stati i postaviti jasnu granicu. Sve što prelazi realne mogućnosti obiteljskog budžeta sada kasnije bi vas moglo dodatno opteretiti.

Na poslu se mogu pojaviti vrlo primamljive ponude ili inicijative koje bude osjećaj da treba reagirati odmah. To nije tjedan za brz odgovor. Sve što izgleda atraktivno treba pažljivo izvagati, osobito ako uključuje novac, novu obvezu ili veću promjenu u planovima. Nepromišljene kupnje, posebno elektronike i automobila, bolje je izbjeći.

Puno korisniji smjer bit će pregled postojećih troškova, vraćanje starijih dugova i razgovor o zajedničkoj štednji u kući. Važna napomena za ovaj znak jest da ozbiljne financijske poteze ne prepušta ljudima koje ne poznaje dovoljno dobro.

Bik

Bikovima su tijekom ovog tjedna u prvom planu štednja, krediti i ulaganja. Iako inače prema novcu pristupate smireno i prilično racionalno, vanjske okolnosti sada mogu pojačati nervozu čak i oko manjih rashoda.

Ta osjetljivost nije slučajna. Ona Vas zapravo usmjerava prema većoj kontroli i boljoj zaštiti onoga što ste već stvorili.

Rast prihoda moguć je kroz dosljednost, praktičnost i sposobnost da rano prepoznate što ima smisla, a što je samo prolazna priča. Upravo zato trenutačna ulaganja treba održavati stabilnima, bez naglih skretanja prema novim i spontanim financijskim idejama.

Ovaj tjedan traži više pažnje prema tome gdje i kako držite novac, pod kojim uvjetima štedite i kakve Vam opcije nude banke. Veće kućne kupnje bolje je ostaviti za travanj/april, kada će procjena biti mirnija i manje obojena vanjskim pritiscima.

Blizanci

Blizancima financijski razgovori, pregovori i dogovori ovoga tjedna mogu ići lakše nego inače. Komunikacija oko novca djeluje protočno, a moguće su i nagrade, bonusi ili neki dodatni priljevi.

Ipak, upravo uz taj osjećaj lakoće raste opasnost od pretjeranog povjerenja, rastresenosti ili sklonosti da se bitni detalji preskoče.

Ako Vam stigne dodatni novac, vrlo brzo može se pojaviti i želja da ga potrošite na zabavu, sitna zadovoljstva ili stvari koje dugo priželjkujete, premda Vam objektivno nisu nužne. Ovaj tjedan zato traži jasnu podjelu između osobnih i poslovnih troškova.

Prije nego što uđete u zajednički projekt, događaj ili poslovni pothvat, dobro provjerite uvjete i sve što je napisano sitnim slovima. Bit će korisno unaprijed odrediti prioritete za nužna plaćanja i ne dopustiti da Vas raspoloženje ili tuđi pritisak odvedu prema nepotrebnoj kupnji.

Rak

Rakove očekuje prilično uravnotežen financijski tjedan, bez većih šokova i naglih obrata, ali s naglašenim obiteljskim troškovima. Moguće je da će Vaš novac ili pažnja biti usmjereni prema voljenima, posebno prema starijim članovima obitelji kojima će trebati podrška.

To samo po sebi nije problem ako sve unaprijed dobro izračunate i ne preuzmete više obveza nego što je razumno.

Krajem tjedna mogu se otvoriti i dodatne prilike za prihod, što će donijeti osjećaj olakšanja. Ipak, kod posuđivanja novca budite vrlo oprezni. Sve što dajete ili primate treba imati potvrdu, jasan dogovor i precizne uvjete.

Ovaj tjedan nije dobar za skupe poklone ni za obveze koje Vam nisu stvarno potrebne. Povoljan je za sklapanje osiguranja, za razgovore o zaštiti obitelji, kao i za teme povezane s nasljedstvom ili imovinskim pitanjima.

Lav

Lavovi će tijekom ovog tjedna snažnije osjetiti potrebu da troše na sebe, na dom ili na ljude do kojih im je stalo. Može se javiti poriv da se nešto uljepša, nadogradi, obnovi ili jednostavno kupi kao nagrada nakon napornog razdoblja.

Ipak, upravo tu treba biti oprezan, osobito u prvoj polovici tjedna, kada su mogući nepredviđeni troškovi, kazne ili sitni izdaci koji se brzo pretvore u ozbiljniji iznos.

Impulzivno trošenje sada nije dobar saveznik. Privlačnost novih, upečatljivih stvari može biti jaka, ali će Vam puno više koristiti ako se usmjerite na detaljan pregled troškova i na ono što ima trajnu vrijednost.

Tjedan pogoduje održavanju, renoviranju i pametnim ulaganjima u ono što već imate. Što manje odluka donesete iz trenutne želje, to će financijska slika biti mirnija.

Djevica

Djevice ovoga tjedna imaju prednost jer će im prirodna racionalnost i smisao za red pomoći da financije sagledaju vrlo jasno. Fokus je na budžetu, analizi troškova i planiranju onoga što želite postići dugoročno.

Moguće je da ćete poželjeti bolje razumjeti neku financijsku temu, urediti porezna pitanja ili detaljnije pregledati police osiguranja i oblike štednje.

Ovo je izvrstan tjedan za savjetovanje sa stručnjacima, reviziju postojećih rezervi i izradu konkretnog popisa financijskih ciljeva. Djevice će najviše dobiti ako sve stave na papir i pogledaju gdje novac odlazi, a gdje bi trebao ostati.

Jedina točka na kojoj treba posebno paziti odnosi se na strance i ponude za brzu zaradu. Rizik od prevare sada je veći i zato je važno ne ulaziti u ništa što nije jasno, provjereno i dovoljno transparentno.

Vaga

Vagama ovaj tjedan donosi potrebu da uspore i zaustave raspršivanje novca na sitnice. Raspoloženje bi Vas moglo vući prema malim zadovoljstvima, poklonima za drage ljude i kupnjama koje trenutačno popravljaju dojam, ali dugoročno slabe ravnotežu u budžetu.

Glavna lekcija tjedna za Vas je odnos između onoga što želite i onoga što si realno možete priuštiti bez dodatnog pritiska.

Dobro je vrijeme da se posvetite dugovima, zajedničkom obiteljskom proračunu i navikama koje Vam potajno prazne novčanik. Ovo razdoblje pogoduje planiranju i boljoj organizaciji, ali nije sklono velikim ulaganjima ni skupim kupnjama.

Pred sam kraj tjedna mogući su manji priljevi, neočekivani popusti ili neka sitna zarada koja će dobro doći. Iako se možda neće raditi o velikom iznosu, pomoći će Vam da lakše zatvorite jednu obvezu ili uspostavite bolji ritam trošenja.

Škorpion

Škorpioni ovoga tjedna dolaze do točke na kojoj više ne mogu voditi novac po starom obrascu bez dodatnog propitivanja. Stari troškovi, dugo odgađane obveze ili financijske teme koje su bile gurnute sa strane sada se mogu ponovno pojaviti. Upravo zato oprez u potpisivanju dokumenata i pažnja prema detaljima postaju ključni.

Posebnu važnost imaju partnerska sredstva, zajednički troškovi i razgovori o tome kako se novac dijeli, ulaže ili čuva unutar odnosa.

Takve teme mogu doći u središte zbivanja i tražiti više iskrenosti nego inače. Što se ulaganja tiče, ovaj tjedan podržava samo provjerene projekte. Velike kupnje i impulzivna ulaganja bolje je ostaviti po strani.

Mnogo je pametnije dovršiti stare projekte i ponovno procijeniti svoju imovinu, obveze i realnu vrijednost onoga što posjedujete.

Strijelac

Strijelcima ovaj tjedan može donijeti blago povećanje prihoda, a taj pomak najvjerojatnije dolazi kao rezultat ranijeg truda, prethodnih postignuća ili dodatnog rada.

To je dobar trenutak za vraćanje dugova, prodaju stvari koje Vam više ne trebaju i traženje novih izvora zarade. Vrata su otvorena, ali samo uz dozu trezvenosti.

Lako je moguće da ćete poželjeti odmah potrošiti ono što stigne, bilo na sebe, bilo na ljude koje volite. To sada nije najbolji potez. Štedljivost će se pokazati puno korisnijom od trenutnog zadovoljstva.

Ako unaprijed isplanirate troškove za cijeli tjedan i držite se tog okvira, izbjeći ćete nepotrebno rasipanje. Posebno treba izbjegavati bilo kakav oblik financijskog kockanja ili riskantne igre s novcem.

Jarac

Jarci ovoga tjedna najviše razmišljaju o sigurnosti, stabilnosti i zaštiti obiteljskog budžeta. U fokusu mogu biti veće kupnje ili ozbiljnija ulaganja, posebno ako su povezana s nekretninama, renoviranjem doma ili obrazovanjem.

To su teme koje za Vas sada imaju stvarnu težinu jer osjećaj odgovornosti prema kući i obitelji postaje još izraženiji.

Ako u domu imate djecu ili starije roditelje, potreba da držite sve pod kontrolom bit će još jača. Ipak, kredite i veće, nepromišljene kupnje pametnije je ostaviti za travanj/april.

Ovaj tjedan više pogoduje jačanju postojećih financijskih odnosa, konzultacijama s investicijskim stručnjacima i povećanju onoga što već imate na strani. Svako dopunjavanje fonda štednje sada je dobar potez, čak i kada se radi o manjem iznosu.

Vodenjak

Vodenjaci bi ovoga tjedna trebali posebno paziti na neočekivane troškove povezane s domom, tehnologijom ili zdravljem. Moguće je da će se pojaviti nešto što niste planirali pa će fleksibilnost biti važna, ali još važnija bit će dobra procjena prioriteta.

Na poslu su mogući bonusi ili ugodna financijska iznenađenja, no to nije novac koji bi trebalo odmah potrošiti jer će se ubrzo pojaviti nove potrebe.

Ovo je povoljan tjedan za optimizaciju trošenja i za istraživanje novih mogućnosti štednje. Korisno je proučiti bankovne proizvode, razmotriti otvaranje štednog računa ili iskoristiti programe koji nude dodatne pogodnosti.

Poseban oprez potreban je u svemu što uključuje dijeljenje osobnih ili financijskih podataka. Strancima ne treba davati ni novac ni povjerenje bez jasne sigurnosti da znate s kim imate posla.

Ribe

Ribama se tijekom ovog tjedna vraćaju u fokus financijski ciljevi i obveze koje su možda neko vrijeme bile po strani. Vrijeme je da se zatvore stari dugovi, ponovno sagledaju obiteljski rashodi i otvore razgovori o nasljedstvu ili imovinskim pitanjima ako su takve teme aktualne.

Ovaj tjedan traži od Vas više realnosti i manje oslanjanja na želju da će se stvari same od sebe riješiti.

Brza zarada i obećanja koja zvuče predobro sada ne zaslužuju Vaše povjerenje. Puno je sigurnije osloniti se na provjerene izvore prihoda i na ono što već znate da funkcionira.

Nepotrebne kupnje i nove obveze treba svesti na minimum. Ovo je dobro razdoblje za izradu proračuna, za planiranje odmora i za sporija, ali pouzdana ulaganja koja ne traže nepotreban rizik.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

