Haos na pumpama u Hrvatskoj, nestašica dizela u Zagrebu

Od ponoći na snagu stupaju nove, više cijene goriva u Hrvatskoj, pa će u iduće dvije sedmice na benzinskim stanicama izvan autocesta znatno poskupjeti i benzin i dizel. Vlada je u sklopu novog paketa mjera odlučila zadržati regulaciju cijena, ali uz više najviše dopuštene iznose nego dosad, što je u popodnevnim satima izazvalo gužve na benzinskim pumpamaEurosuper će tako poskupjeti sa sadašnjih 1.50 na 1.62 eura po litri, dok će eurodizel umjesto dosadašnjih 1.55 stajati 1.73 eura po litri. Plavi dizel poskupljuje s 0.89 na 1.19 eura po litri, piše Index.

Rastu i cijene ukapljenog naftnog plina. Plin u spremnicima poskupljuje s 1.70 na 1.99 eura za kilogram, a plin u bocama s 2.40 na 2.57 eura za kilogram.

Na benzinskima su u popodnevnim satima počele veće gužve.

Na nekim benzinskima pojavio se i problem nestašice dizela, prije svega plavog.

U Zagrebu na jednoj benzinskoj pumpi stoji obavijest da nema Eurodizela.

“Sami smo se mogli uvjeriti danas nešto prije 18 sati. Na ulazu u benzinsku piše i da se Class Premium dizel toči po cijeni običnog toči na dva agregata”, piše ovaj hrvatski portal.

Premijer Andrej Plenković rekao je da bi cijene bez vladinih mjera bile još više. Po tim izračunima, eurodizel bi stajao 1.86 eura, eurosuper 1.71 euro, plavi dizel 1.23 eura, plin u spremnicima 2.07 eura, a plin u flašama 2.77 eura za kilogram.

Regulirane cijene vrijedit će samo na benzinskim stanicama izvan autocesta, dok će na autocestama cijene biti tržišne,pišu Vijesti

