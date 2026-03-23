Od ponedeljka 23. marta, dolazi poseban astro trenutak: 4 horskopska znaka privlače sreću i novac

Ovaj dan naglašava moć vjere u sopstvene želje, tj. ono što zamislite lakše može postati realnost, a intuicija i otvoren um vode ka novim prilikama.

Ovaj dan donosi poruku da se obilje ne stvara samo spolja, već iznutra kroz vjeru, zahvalnost i spremnost da prihvatimo ono što nam dolazi.

1. BLIZANCI

Blizanci ulaze u fazu jačanja samopouzdanja. Počinju da gledaju na svoje greške iz prošlosti kao na lekcije koje su ih oblikovale, umjesto kao prepreke. Zahvaljujući novim uvidima i vjeri u sebe, lakše privlače ono što žele i pokreću pozitivne promjene.

2. Strijelac

Strijelčevi privlače sreću kroz ljubav i odnose. Iako su navikli na samostalnost, sada su spremni da nekome pruže prostor u svom životu. Umjesto straha i sumnje, biraju povjerenje i smirenost, što im pomaže da privuku pravu osobu.

3. DJEVICA

Djevice doživljavaju napredak na poslovnom planu. Prestaju da previše analiziraju i počinju da djeluju, vjerujući da će prava prilika doći u pravom trenutku. Oslanjaju se na osjećaj sigurnosti i sopstvenu svrhu, što im donosi nove šanse za uspjeh.

4. RIBE

Ribe pronalaze sreću u porodičnom okruženju i svakodnevnim stvarima. Postaju svjesne svega što već imaju i osjećaju zahvalnost, što ih dodatno ispunjava. Ovaj znak shvata da pravo bogatstvo dolazi kroz dijeljenje i brigu o drugima, prenosi Novi.

Facebook komentari