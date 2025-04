Dodik: Pozivam muslimane da se vrate vjeri svojih predaka, onda može biti unitarna BiH, jer je većinski srpska

Predsjednik RS Milorad Dodik je kazao da Bakir Izetbegović “iznosi razne neistine o bogumilima, koji su bili uvijek ovdje”.

– On govori da je ta Bosna bila ranije, a ti bogumili su ranije prihvatili islam, pravoslavlje i katolicizam, a pošto je najviše onih koji su prihvatili islam, tako BiH treba da bude njihova. To je jedna historijska neistina, bljuvotina, laž, koju ne možete slušati. Islama nije bilo na ovim prostorima kad su bili bogumili, oni su izgubljeni daleko prije nego su došle Osmanlije. On govori da zato BiH treba biti unitarna, ja mu kažem da je historijska istina da su oni konvertiti, da su napustili srpsku pravoslavnu vjeru i hrvatsku katoličku i prešli u islam. Rješenje za BiH je sljedeće: da se muslimani vrate na svoju vjeru, pravoslavlje i katolicizam i onda bi se potvrdilo da je najviše Srba u ovoj zemlji. Onda nemamo ništa protiv toga da bude unitarna, jer je srpska. Ako počne da se frljaca raznim glupostima, onda ćemo i mi ponuditi prijedloge – kazao je Dodik.

Facebook komentari