Merkur u Škorpiji će najviše uticati na 3 horoskopska znaka: Biće nezaustavljivi & ostvarit će sve što žele (6. decembra)

Merkur, planeta koja upravlja poslovanjem trgovinm će 6. decembra preći u polje Škorpije, piše glossy.

Ova promjena bi mogla značajno da pobljša sreću i izglede određenih znakova, potencijalno povećavajući prihode i napredovanje u poslu.

U nastavku vam predstavljamo tri horoskopska znaka na koja će Merkur u Škorpiji najviše uticati:

Škorpija

Ovaj tranzit Merkura može da bude veoma povoljan za Škorpije. Kako se Merkur kreće u njihovu kuću uspona, to će im povećati samopouzdanje i “ojačati” njihovo pojavljivanje u javnosti.

Škorpije će vjerovatno steći poštovanje, priznanje, a moguće je da dođe do unapređenja ili povećanja plate.

Uslovi na radnom mjestu će se poboljšati, povećavajući vašu motivaciju i učinke.

Bračni parovi mogu da uživaju u harmoničnom periodu, dok bi oni koji su uključeni u partnertsva mogli da da vide profitabilne ishode.

Jarac

Očekuje se da će tranzit Merkura biti koristan i za osobe rođene u znaku Jarca. Merkur će se kretati kroz sektor prihoda i dobitaka u njihovoj karti, što bi moglo dovesti do značajnog povećanja zarade.

Jarci mogu otkriti nove tokove prihoda, uključujući potencijalne dobitke sa berze, spekulativnih aktivnosti ili lutrija. Karijera i reputacija mogu doživjeti uzlazni pomak, a mogle bi se pojaviti i mogućnosti za putovanja, što donosi osvježavajuću promenu.

Vodolija

Merkurov tranzit će verovatno doneti pozitivan razvoj događaja za Vodolije. Sa prelaskom planete u njihovu kuću profesije, mogli bi da vide napredak u svom radu i biznisu.

Vjerovatne su nove mogućnosti za napredovanje u karijeri, zajedno sa povećanim poštovanjem i priznanjem u društvenim i profesionalnim krugovima.

Nezaposleni mogu pronaći odgovarajuće poslovne prilike, dok zaposleni pojedinci mogu osigurati unaprijeđenje.

Facebook komentari