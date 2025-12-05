U kojoj je fazi banana najbolja za jelo?

Kako boja banane prelazi iz zelene u pjegavu smeđu, njezin okus i zdravstvene koristi značajno se mijenjaju. Ključni proces je pretvaranje škroba u šećere – glukozu, fruktozu i saharozu. Zbog toga svaka faza nudi različite prednosti.

Zelene banane

U ranoj fazi zrelosti, banana je bogata otpornim škrobom, vrstom ugljikohidrata koju tijelo teže probavlja. Zelene banane su blago gorkog okusa i služe kao izvrsna hrana za korisne crijevne bakterije.

Sadrže oko 3.5 grama vlakana i samo 10 grama šećera na 100 grama, što ih čini idealnim za poboljšanje probave i stabilizaciju razine šećera u krvi. Ipak, budući da su gušće i teže probavljive, preporučuje se postupno ih uvoditi u prehranu.

Zelenkasto-žute

Banane koje se nalaze na prijelazu iz zelene u žutu boju nude najbolju kombinaciju kalija i vlakana uz umjerenu količinu prirodnih šećera. S oko 2.5 grama vlakana na 100 grama, pomažu u sprječavanju naglih skokova šećera u krvi.

Gastroenterolog dr. Saurabh Sethi, školovan na Harvardu, ističe kako kalij u bananama pomaže u funkciji živaca i održavanju srčanog ritma.

Žute i pjegave banane

Kako banana dalje dozrijeva i postaje potpuno žuta, udio vlakana se smanjuje, dok slatkoća i mekoća rastu. Takve su banane bogate vitaminom C i B5, koji podržavaju zdravlje kože i metabolizam, te su odlične za brzi nalet energije.

One sa smeđim pjegama sadrže još više vitamina i antioksidansa, ali i oko 17 grama šećera na 100 grama. Zbog visokog udjela šećera i malo vlakana, savršene su za pripremu slastica.

I, koja je banana najzdravija?

Iako svaka faza zrelosti ima svoje prednosti, zelenkasto-žute banane smatraju se najzdravijim izborom. Zbog uravnoteženog omjera vlakana i kalija te umjerene slatkoće, predstavljaju najbolju opciju za većinu ljudi, prenosi Index.

