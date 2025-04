“Sve sam više uvjeren da će Dodik biti žrtva američko-ruskih pregovora“

Nakon nekoliko dana misterioznog skrivanja predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik oglasio se na društvenim mrežama znakovitom porukom. U snimljenoj video poruci emotivno je govorio o svome položaju, a u pozadini se vidio moskovski spomenik Neznanom junaku.

Nemalo iza toga, nakon što je demantovao vijest da je u Moskvu došao tražiti rusko državljanstvo, Dodik se pohvalio novim sastankom sa Vladimirom Putinom. Koliko je sastanak sa ruskim predsjednikom trajao i šta su bile teme tog razgovora ostaje nepoznanica.

Jedino što se zna jeste ono što je Milorad Dodik, o sastanku, napisao na društvenoj mreži X.

„Putin poznaje detalje, ukupnu situaciju koja se kod nas dešava“, kratko je napisao Dodik, ali koja su Putinova „znanja“ o situaciji u Bosni i Hercegovini tek treba da se vidi.

Još se čeka rasplet na globalnoj sceni

Izgleda da se Dodik preračunao u svojim analizama geopolitičke situacije u svijetu, kaže bivši ambasador Hrvatske u Moskvi Božo Kovačević. Pogrešna računica navela ga je da poduzme riskantne političke poteze u najgore moguće vrijeme.

„Meni se čini da se Milorad Dodik zaletio i svoje radikalno separatističke korake poduzeo prije nego što je došlo do raspleta na globalnoj sceni. Očito je da se on oslanja na Rusiju i na Vladimira Putina računajući da će na snazi ostati konfrontacija između Rusije i SAD-a, kakva je do sada bila. Međutim, svjedočimo pregovorima između SAD-a i Rusije i to su pregovori o normalizaciji odnosa tih dviju zemalja. Iz ruske perspektive, to su pregovori o međusobnom priznavanju interesnih sfera. Sada je pitanje da li ikakvu ulogu u tim razgovorima igraju Balkan, Bosna i Republika Srpska“, kaže Kovačević.

Ono što je nepovoljno za Dodika jeste činjenica da Rusija uvijek slijedi vlastite geopolitičke interese, a Dodikova posjeta Moskvi, za sada, još uvijek ništa ne znači. Njegova sudbina, pojašnjava Kovačević, zavisi od ishoda američko-ruskih pregovora.

„Mi ne znamo hoće li se Putin i Trump nešto dogovoriti, a ako se dogovore mi za sad ne znamo kakve će posljedice njihov dogovor imati na cijeli Balkan, pa i na Bosnu i Hercegovinu. Iz povijesti znamo da je Rusija sudbine slavenskih naroda na području Balkana koristila kao jedan od elemenata za pregovore sa tadašnjim drugim velikim evropskim silama i bila je spremna učiniti koncesije radi ostvarivanja nekih svojih interesa“, kaže Kovačević.

Dodik računa na bezrezervnu podršku Rusije

Kovačević pojašnjava da je Rusija učestvovala u zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovi i da je jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma. To je bilo vrijeme kada su dvije sile, SAD i Rusija, sarađivale na međunarodnom planu.

„U međuvremu je došlo do američko-ruske konfrontacije i Milorad Dodik je računao da će imati bezrezervnu podršku Rusije za svoju politiku. Trenutno je jasno da on to od Rusije očekuje, ali nipošto nije jasno da on od Rusije može dobiti sve što očekuje, jer zapravo konačnog dogovora o uređenju rusko-američkih odnosa još nema, pa tako nema ni jasnog dogovora o tome kako će se te dvije države ponašati na Balkanu“, kaže Kovačević.

Ruska uloga na politička zbivanja na Balkanu je složena kao što je bjelodano da Milorad Dodik računa na punu rusku podršku svojoj politici. Ipak, treba uzeti u obzir i neke činjenice iz nedavne prošlosti regiona, upozorava Kovačević.

„Rusija je pokušala onemogućiti ulazak Crne Gore u NATO – nije uspjela. Pokušala je izvesti državni udar u Sjevernoj Makedoniji – nije uspjela. U Bosni i Hercegovini su snage Altea EUFOR-a sa mandatom Ujedinjenih nacija i njihova je zadaća osigurati teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine. Gotovo je nevjerojatno da bi se Rusija izravno angažirala u konfrontaciji protiv međunarodnih snaga sa mandatom UN-a. Meni dakle izgleda realnije da Dodik neće dobiti bezrezervnu Putinovu podršku, negoli da će je dobiti“, kaže Kovačević.

Komentarišući posljednji Dodikov sastanak sa Putinom, Kovačević kaže da su mu u potpunosti jasni Dodikovi razlozi odlaska u Moskvu. Ono što, izgleda, samom Dodiku nije jasno jeste da će možda biti žrtva nekih krupnijih dogovora i nekih većih interesa.

„A jasno je da je Dodiku stalo do toga da bude viđen na sastanku sa Vladimirom Putinom, jer time podgrijava očekivanja svojih pristaša da će u Republici Srpskoj biti sve onako kako im je on obećao. Sve sam više uvjeren da će Dodik biti žrtva američko-ruskih pregovora“, zaključuje Kovačević, prenosi AJB.

Facebook komentari