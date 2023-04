Još uvijek se mogu vidjeti u Istanbulu: Zašto su Osmanlije gradili palate za ptice?

Osmansko carstvo je trajalo šest vijekova i dugo je bilo najuticajnija imperija na svijetu, koja je držala u strahu sve svoje susjede. Njeni podanici su iza sebe ostavili veoma lijepu tradiciju izgradnje palata za ptice.

Možda djeluje neverovatno, ali muslimanski svijet je uvijek imao poseban odnos prema pticama. One su za njih predstavljale simbol dobrote, sreće i slobode koju im je Allah obećao nakon smrti. Mnogi velikodostojnici su tokom istorije u dvorištima svojih kuća gradili specijalne dijelove samo za ptice, dok ih je sam sultan Abul Azizu toliko volio da su mu ih brojni gosti i ambasadori donosili iz cijelog svijeta.

Tradiciju izgradnje skloništa za ptice su započeli Turci Seldžuci, a Osmanlije su je preuzele. Vremenom je sve poprimilo grandioznije oblike, pa su se uskoro širom većih gradova carstva mogle naći prave palate kako vise sa zidova većih građevina.

One su bile toliko velike da je u njima moglo da živi i do nekoliko jata, i to uglavnom golubova, lasta i zeba. Imale su više nivoa i bile su ukrašene kitnjastim ornamentima i detaljima, zbog čega su mnogi govorili da su pravljene samo da bi oni koji ih grade stekli božiju naklonost. Danas predstavljaju turističku atrakciju i mogu se vidjeti na svakom većem trgu u Istanbulu, kao podsjetnik na neka minula vremena.

