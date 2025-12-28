Kultura

Ostale samo cipele: Lopovi ukrali su bronzanu statuu Getea VIDEO

7.8K  
Objavljeno prije 57 minuta

Nepoznati lopovi ukrali su bronzanu statuu Johana Volfganga Getea ispred škole u Hamburgu, a od kipa su ostale samo cipele.

Prema pisanju Bilda, lopovi su u noći između badnje večeri i Božića ušli u dvorište škole i ukrali statuu koja je tu postavljena 2019. godine.

Navodi se da to nije prva krađa statue u Hamburgu – prethodno je ukradena bronzana statua gole devojke iz 1949. godine ispred gimnazije Albreht-Ter.

Takođe, u februaru 2025. godine, nestala je bronzana skulptura sa groblja, ali je pronađena u maju u Berlinu zajedno sa otprilike 85 drugih bronzanih umjetničkih djela i za to se trenutno sudi trojici muškaraca.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh