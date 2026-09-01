Njemačka: Rusija je kriva za napad dronovima na aerodrom u Leipzigu

Nije eksplodirao jer je detonator očito bio neispravan, a istražitelji sumnjaju da se drugi dron sudario s teretnim zrakoplovom u blizini. Deset dana kasnije navodno je u blizini zračne luke pronađen i treći dron.Ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao je da napad na zračnu luku u Leipzigu slijedi “dobro poznati obrazac ruskih hibridnih operacija u Europi” te da se pretpostavlja kako će Njemačka ponovno biti meta. Stručnjaci za sigurnost ranije su nagađali da bi Rusija mogla stajati iza napada, no Moskva je uvijek odbacivala tvrdnje o svojoj umiješanosti,piše Index

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