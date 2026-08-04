Mađarska policija objavila zašto se prevrnuo autobus: Stradalo 12 putnika koji su se vraćali iz Međugorja

Najmanje 12 osoba je poginulo, a deseci putnika su povrijeđeni nakon što se autobus s poljskim registarskim oznakama prevrnuo na autoputu M3 u istočnoj Mađarskoj. Vozač je priveden, a policija je saopćila da je vjerovatno zaspao za volanom.Mađarska policija objavila je preliminarne rezultate istrage o tragediji koja se dogodila oko jedan sat poslije ponoći u blizini Mezekerešteša.

Autobus je saobraćao autoputem M3 prema Njiređhazi kada je, prema prvim informacijama, skrenuo s puta, uletio u jarak i prevrnuo se.

– Autobus poljske registracije koji je saobraćao autoputem M3 prema Njiređhazi skrenuo je s puta u jarak i prevrnuo se. Preliminarne informacije ukazuju da je vozač vjerovatno zaspao – saopćila je mađarska policija.

U autobusu je bilo 57 putnika i dva vozača. Prema dosadašnjim informacijama, 12 osoba je izgubilo život, dok je veći broj putnika povrijeđen. Povrijeđeni su prebačeni u bolnice.

Mađarski zvaničnici naveli su da su policija i vatrogasci u velikom broju izašli na mjesto nesreće, a u pomjeranju teško oštećenog autobusa pomagali su i građani.ortparol policijske uprave županije Boršod-Abauj-Žemplen Atila Janašočki kazao je za mađarsku novinsku agenciju MTI da se autobus prevrnuo oko jedan sat ujutro,piše Avaz

Dionica autoputa na kojoj se dogodila nesreća zatvorena je zbog uviđaja, a saobraćaj je preusmjeren kod Mezekerešteša, uz ponovno uključivanje na autoput kod Emoda.

Na tragediju je reagovao i poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski (Radosław Sikorski), koji je potvrdio da su u nesreći stradali poljski turisti.

– Potvrđujem da se dogodila tragična nesreća autobusa u kojoj su učestvovali poljski turisti u Mađarskoj. Konzularna služba je aktivirana. U kontaktu smo s mađarskim vlastima. Ministarstvo vanjskih poslova pružit će provjerene informacije – poručio je Sikorski.

Vozač autobusa je priveden, a istraga bi trebala utvrditi sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

Prema nezvaničnim informacijama, putnici su se vraćali iz Međugorja.

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